O rompimento de um oleoduto na região de São José dos Pinhais, município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), interrompe o abastecimento de metade dos moradores de Fazenda Rio Grande, também na RMC, desde a noite de sexta-feira (15). De acordo com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), a captação de água do Rio Despique, que abastece a região precisou ser suspensa por medida de segurança. O vazamento foi ocasionado por uma tentativa de roubo de combustível.

Foram afetados com a falta de água os bairros Parque Industrial, Jardim Itália, Eucaliptos, Hortência, dos Estados, Gralha Azul, Jardim Veneza, Colonial, Nações, Santarém, Palmeiras, Sol-Levante, Santa Helena, Santa Maria, Santa Terezinha, São Sebastião e Iguaçu.

De acordo com a Sanepar, o sistema já apresentava problemas em razão da estiagem e teve a situação agravada por causa do vazamento. Por enquanto, o abastecimento é feito pela captação emergencial do sistema integrado do Rio Miringuava. A medida, porém, não atende toda população.

Tentativa de furto de combustível

O vazamento de combustível foi ocasionado, segundo a Transpetro, por uma tentativa de furto de gasolina e etanol num duto na região de Agaraú, em São José dos Pinhais. Não houve vítimas no vazamento, que já foi contido. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram até o local e a Transpetro trabalha na região para fazer a retirada do produto da área.

Em caso de qualquer situação semelhante de roubo de combustível, a Transpetro reforça a importância da denúncia por meio do telefone 168. O anonimato é garantido, a ligação é gratuita e o telefone funciona 24 horas, todos os dias da semana. A companhia disponibiliza também o WhatsApp (21) 999920-168 para o envio de imagens e vídeos.

