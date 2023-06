Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), lotada no município de Bocaiuva do Sul, se envolveu em um acidente no início da tarde desta sexta-feira (16), na cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba.

Imagem de uma câmera de segurança da região, mostrou o momento em que a viatura que seguia pela Avenida Santos Dumont, no bairro Roça Grande, sentido Rodovia da Uva, invade a pista contrária, acerta uma barraquinha de um comerciante local e só para após colidir contra um muro de uma residência. Assista!

Segundo informações de populares, a condutora da viatura teria dormido após um longo plantão acordada acompanhando um paciente na cidade de Campo Largo. De acordo com a Polícia Militar, uma outra ambulância precisou ser acionada para continuar o suporte à uma vítima que estava na ambulância no momento do acidente. Tanto o condutor quanto o paciente que estava na ambulância sofreram ferimentos leves.

A Tribuna do Paraná tentou contato com a Prefeitura de Bocaiuva do Sul, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem.

