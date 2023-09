Alteração de nome e gênero em cartório aumenta 162% no Paraná

O Paraná tem registrado um aumento significativo de nome e gênero no registro civil.. Ano passado, o estado atingiu um aumento de 162%, com 207 procedimentos de mudança realizados em cartórios, e em 2023, são 304 atendimentos até o mês de setembro. Um dos motivos que os interessados têm buscado por aqui é o trabalho prestado pela Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR).

Com atendimento jurídico gratuito nas sedes físicas e também nos mutirões “Meu Nome, Meu Direito“, coordenado pelo Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres (NUDEM), a instituição acolhe a mulheres trans, homens trans e pessoas não-binárias que desejavam realizar a mudança.

O atendimento feito pela Defensoria Pública é o primeiro passo para a efetiva retificação, uma vez que a instituição presta orientação sobre os documentos necessários, o passo a passo, os prazos e a possibilidade de judicialização caso o cartório se recuse a fazer a mudança. Quando a pessoa enfrenta dificuldade para fazer tudo de forma gratuita, a DPE-PR também pode atuar para garantir esse direito por meio de um ofício ao cartório, além de contribuir para a educação em direitos por meio de cartilhas que detalham o procedimento e o que a pessoa deve fazer em seguida para retificar outros documentos, já que a mudança feita em cartório abrange apenas a certidão de nascimento.

Na opinião da coordenadora do NUDEM, a defensora pública Mariana Nunes, o avanço na garantia do direito à retificação de prenome e gênero por meio dos procedimentos realizados em cartórios civis foi um importante passo na efetivação dos direitos da população trans. “O reconhecimento à identidade de gênero e ao prenome é direito elementar e pressuposto para a efetivação de outros direitos”, afirmou a defensora.

Um dos casos de mudança de prenome e gênero ocorreu com o Unan Bonetti, registrado anteriormente como Gustavo. Segundo ele, a confirmação nos documentos é uma conquista gigante para o restante da vida. “Dei entrada no processo em fevereiro de 2022, e a decisão veio em em julho desse ano. Inicialmente foi alterado o prenome, mas o juiz indeferiu o gênero. Entre na Justiça novamente e hoje me considero um pangênero. É uma grande conquista, um reconhecimento do que eu sinto, um documento nosso que é verdadeiro”, afirmou Unan.

Mutirões como o “Meu Nome, Meu Direito”, projeto iniciado em 2022, e que já contou com cinco edições ( duas em Curitiba e outras três em Maringá, Foz do Iguaçu e na Cadeia Pública de Rio Branco do Sul) ajudam a concientizar a sociedade.

Conforme a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) do total de atos realizados no ano passado, 48,3% representam pessoas que mudaram o gênero de feminino para masculino, enquanto 45,4% mudaram o gênero de masculino para feminino. Já 6,3% mudaram o gênero, mas não realizaram a mudança de prenome, uma vez que esta é opcional. A alteração realizada em cartório civil também não exige que a pessoa tenha feito cirurgia de redesignação sexual.

Como fazer mudança de prenome e gênero?

Para realizar o procedimento de forma extrajudicial, deve ser reunida uma série de documentos que serão apresentados no cartório de registro civil:

Documentos de identificação pessoal (devem ser apresentadas as vias originais e as cópias)

Cópias do Registro Geral de identidade (RG) ou da Identificação Civil Nacional (ICN)

CPF

Título Eleitoral

Passaporte Brasileiro (se tiver)

Certificado de reservista ou de dispensa do serviço militar obrigatório para mulheres trans

Certidão de nascimento atualizada (expedida nos últimos 6 meses)

Certidão de casamento atualizada, se a pessoa for ou tiver sido casada (expedida nos últimos 6 meses)

Para mais informações, acesse a cartilha completa elaborada pela Defensoria.

