Curitiba tem novamente previsão de chuva para esta quarta-feira (11). Apesar de as previsões anteriores de temporal não terem se concretizado, para esta quarta está previsto, segundo o Simepar, 87% de chuva. Além disso, há risco de descargas elétricas em áreas isoladas do Paraná, que segue desde segunda-feira (9) em alerta laranja de temporal, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além disso, a Defesa Civil emitiu alerta de granizo em Curitiba e região.

“Temos uma condição de instabilidade e de chuva a qualquer momento no dia. Temos áreas de chuva moderada e com raios em áreas do Paraná, que devem se espalhar para todo o estado no período da tarde”, alertou a meteorologista Ana Beatriz Porto, do Simepar.

Em Curitiba, segundo o Simepar, a chuva pode chegar já pela manhã, entre 9 e 10h e retorna à tarde, a partir das 15h. As temperaturas em Curitiba ficam entre os 18 e 27ºC.

E no litoral?

Segundo o Simepar o tempo também segue instável no Litoral. Em Paranaguá, por exemplo, há 70% de chance de chuva entre a manhã e noite. No Litoral as temperaturas ficam entre os 20 e 28ºC.

O que é alerta laranja?

O alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia engloba chuva entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos (60-100 Km/h) e queda de granizo. Há ainda risco de corte de energia elétrica queda de árvores e de alagamentos.

Os alertar são divididos em uma escala de cores que vai do Verde, o mais fraco, amarelo, laranja e vermelho, o mais grave.

O que fazer em caso de temporal?

Quem precisar comunicar a prefeitura de Curitiba sobre a queda de árvores deve utilizar o telefone 156 da Central de Atendimento ao Cidadão ou pelo site. O atendimento acontece por ordem de chamada e também de acordo com a gravidade da situação relatada.