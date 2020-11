Bolsas de estudo com até 100% de desconto para séries do Ensino Fundamental e Médio são oferecidas pelo Colégio Positivo, em Curitiba, por meio de processo seletivo. Ao todo, são 130 bolsas para os alunos que vão cursar em 2021 os anos finais do Ensino Fundamental e da 1° série do Ensino Médio.

De acordo com o colégio, para o Ensino Fundamental estão disponíveis dez bolsas para cada ano, do 6º ao 9º, em cada uma das unidades participantes do concurso. Já as bolsas de Ensino Médio são oferecidas aos estudantes que concluem o último ano do Ensino Fundamental em 2020. E o valor de desconto nas mensalidades dependerá da classificação no processo de seleção.

O concurso oferta bolsas para duas sedes de Curitiba que oferecem Ensino Fundamental (Água Verde e Boa Vista) e cinco sedes que oferecem Ensino Médio na cidade (Ângelo Sampaio, Boa Vista, Jardim Ambiental, Hauer e Batel). Ao todo, são 80 vagas para o Ensino Fundamental e 50 para Ensino Médio, todas em período regular, matutino.

As inscrições para o processo seletivo vão até 7 de dezembro e podem ser feitas gratuitamente pelo site do colégio. As provas acontecem no dia 12 de dezembro e contam com questões de múltipla escolha, divididas entre as áreas de Matemática, Ciências, Língua Portuguesa, História e Geografia. São 40 questões para quem disputa as bolsas do Ensino Fundamental, e 50 questões para o Ensino Médio.

Serviço

Processo Seletivo para bolsas de estudo do Colégio Positivo

Inscrições: até 7 de dezembro

Valor: gratuito

Prova: 12 de dezembro de 2020

Informações e inscrições: https://colegiopositivo.com.br/diferenciais/concurso-de-bolsas/

Locais de prova Ensino Fundamental

Colégio Positivo Água Verde: Rua Dr. Pedro Augusto Mena Barreto Monclaro, 411 – Água Verde

Colégio Positivo Boa Vista: Rua Carlos de Campos, 1090 – Boa Vista

Locais de prova Ensino Médio:

Colégio Positivo Ângelo Sampaio: Rua Alf. Ângelo Sampaio, 2300

Colégio Positivo Boa Vista: Rua Carlos de Campos, 1090 – Boa Vista

Colégio Positivo Hauer: Rua Anne Frank, 1919 – Hauer

Colégio Positivo Batel: Av. Sete de Setembro, 4228

Colégio Positivo Jardim Ambiental: Rua Itupava, 985