O Colégio Santo Anjo, de Curitiba, abriu inscrições para as provas do concurso que vai ofertar bolsas de estudo de até 100% para alunos do Ensino Médio. De acordo com a instituição, as vagas são destinadas aos estudantes que ingressarão em 2021 na primeira, segunda e terceira série do Ensino Médio. Ao todo, são duas bolsas de estudo integral (100%), quatro bolsas de estudo de 50% de desconto no curso e mais quatro bolsas de estudo de 25%.

O cadastro e as inscrições dos interessados devem ser realizados pela internet, no site do colégio, até às 18h do dia 11 de novembro. Em 2020, as provas dos candidatos acontecem em três datas do mês de novembro, na unidade Barigui, que fica na via marginal da BR-277. A ampliação das datas, de acordo com o colégio, foi adotada como medida de segurança à saúde dos participantes, “evitando assim, um número grande de candidatos no mesmo dia”, diz nota divulgada pelo Santo Anjo.

Provas

A prova para os alunos que ingressarão na 1.ª série do Ensino Médio acontecerá no dia 16 de novembro, para a 2.ª série no dia 20 de novembro, e para o Terceirão no dia 23 do mesmo mês.

O colégio ainda afirma que também manterá um rigoroso protocolo de segurança, seguindo recomendações de órgãos de saúde, como aferição de temperatura antes da entrada nos ambientes internos, acesso a tapetes sanitizantes, álcool em gel e distanciamento das carteiras para o momento do concurso.

A Prova de Seleção vai verificar os conhecimentos dos candidatos, e aqueles com as maiores notas ganharão as bolsas ofertadas, com acesso a ensino bilíngue, com reconhecimento na área da tecnologia educacional.

Em Curitiba, a instituição fundada em 1999 conta com quatro unidades, localizadas nos bairros do Campina do Siqueira, Mossunguê (Ecoville) e Bigorrilho, oferecendo Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Concurso de Bolsas Santo Anjo – Ensino Médio 2021

Séries: 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio

Bolsas: duas bolsas de estudo integral de 100%, quatro bolsas de estudo de 50% e quatro bolsas de estudo de 25%.

Data de inscrição: De 26/10 a 11/11, até as 18h

Site de inscrição: www.colegiosantoanjo.com.br/concurso-de-bolsas/

Datas das provas: 16/11 (para ingresso na 1.ª série em 2021), 20/11 (2.ª série em 2021) e 23/11 (3.ª série em 2021)

Local da prova: Colégio Santo Anjo, Unidade Barigui. Na Marginal da BR-277, n.° 1.115, em Curitiba.