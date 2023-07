As torneiras de alguns bairros de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, jorraram água suja na manhã desta sexta-feira (14). Os moradores da cidade foram surpreendidos quando a água voltou após ficarem sem abastecimento na quinta-feira, um dia após a tempestade causada pelo ciclone extratropical que atingiu várias cidades do Sul do Brasil.

Segundo Wagner Silva, morador do bairro Maracanã, o problema vai além de um pouco de água suja na hora de abrir a torneira. “Ficamos sem água ontem, mas aí o problema mesmo é que até essa água suja ir embora, o relógio tá rodando e a gente pagando”, reclamou à Tribuna. Ele entrou em contato pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias e enviou o vídeo abaixo.

“A caixa d’água vai virar uma lama só e vai ter que lavar. Não dá para usar essa água na louça, nem para beber. Prejuízo vai ficar para gente. A Sanepar vem aqui e exige um monte de coisa e a gente tem que se virar. Até vistoria vêm fazer, mas quem exige tem que ser exigido também”, reclamou Wagner.

Sobre a sujeira na caixa d’água, no entanto, uma boa notícia para Wagner e qualquer morador que tiver o mesmo problema. Segundo a Sanepar, quem tiver o mesmo problema do morador de Colombo deve entrar em contato com a empresa pelo 0800 200 0115 para registrar a ocorrência do problema.

A Sanepar vai até a casa do cliente e, segundo a assessoria de imprensa, providenciará inclusive a limpeza da caixa d’água. “Cada cliente tem que ligar no 0800 200 0115 para que a Sanepar vá na casa de cliente por cliente verificar e fazer a limpeza da caixa inclusive. Importante que se faça esse registro, para que tenhamos o endereço de cada um e possa fazer o atendimento pontual e individual”, disse a assessoria da Sanepar.

Segundo a nota, a Sanepar está fazendo descarga na rede de abastecimento. Isso normalmente é necessário quando tá indo sujeira pela rede (não poderia ir) e após constatar o problema, muita água é jogada no sistema para limpá-lo por completo. Por isso a água sai suja na casa das pessoas.

A Sanepar está analisando se a sujeira na rede foi causada pela falta de luz numa das centrais de distribuição de água, que ao ficar inoperante, pode ter acumulado essa sujidade. A empresa, no entanto, ainda está verificando se o problema foi realmente esse.

Falta de água nessa sexta

A Sanepar informa que o reservatório Jacob Macanhan, em Pinhais, ficou sem energia elétrica após os temporais de quarta-feira a noite, afetando os reservatórios Bairro Alto, Vila Guarani, Colônia Farias, Jardim Nesita e Jardim Araçatuba. Por esta razão, o abastecimento continua comprometido nas regiões dos seguintes bairros:

Pinhais: Jacob Macanhan, Palmital e Lapa

Curitiba: Santa Cândida, Bairro Alto e Atuba

Colombo: Vila Guarani, Bella Vista, Parque Industrial, Canguiri, Monte Castelo, Colônia Farias, Guaraituba, Maracanã, Guarani, Monza, Atuba, Rio Pequeno, Campo Pequeno, São Gabriel, Roça Grande, Curitibano, Vila Zumbi, Santa Cândida, Santa Fé, Rio Verde, Alto da Cruz, Mauá, Palmital e Maracanã.

Campina Grande do Sul: Eugênia Maria, Vila Chacrinham Vila Santa Cecília, Jardim Graciosa, Jardim Paulista, Jardim Nossa Senhora das Graças, Joana Olímpia, Moradias Timbu, Santa Rita de Cássia, Osvaldo Florêncio, Vila Cosme, Cohapar, Cicamp, Áreas Industriais Pocinho, Riachuelo, São Paulo e Sede, Área Remanescente, Cacaiguera, Chácaras Olhos D’Água, Jardim João Paulo II, Jardim Araçatuba, Jardim Campina, Nesita e Araçatuba;

Quatro Barras: Borda do Campo, Bosque Merhy, Vita, Centro, Conjunto Itapira, Chácaras, Granja das Acácias, Jardim Creplive, Patricia, Jardim Pinheiros, Alice, Menino Deus, Santa Luzia, Nossa Senhora de Fátima, Graciosa, Nossa Sra. Das Graças, Jardim Menino Deus, Jardim Creplive, Patrícia, Maria Alice, Centro, Pousada Quatro Barras, Jardim Orestes Tha, Loteamento Bosque Merhy, Itapira, Chácaras São Sebastião, em.

A recuperação dos níveis dos reservatórios e a normalização no abastecimento só devem ocorrer gradativamente na noite de sexta-feira (14).

