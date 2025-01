Aeroporto Afonso Pena tem novos voos diretos durante alta temporada

Durante o mês de janeiro de 2025, o Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), continua com opções de voos diretos para algumas cidades do Brasil. As rotas sazonais começaram em dezembro de 2024.

Os viajantes contam com a praticidade de voos diretos para Florianópolis (Azul), no sul do país, e para destinos populares no nordeste brasileiro: Maceió (Azul), Recife (Azul) e Salvador (Gol). As operações fazem parte da oferta sazonal de alta temporada, que tem o objetivo de atender à crescente demanda de turistas e profissionais em viagens de negócios durante essa época.

“Os voos sazonais fortalecem a malha aérea do nosso terminal, oferecendo opções mais rápidas e convenientes para nossos passageiros durante um dos períodos mais movimentados do ano. Isso também reforça nosso compromisso em atender às necessidades de quem viaja a lazer ou a negócios”, explica o gerente do Aeroporto Internacional Afonso Pena, Eden Pisani Junior.

São estimados 114 pousos e decolagens extras por conta das rotas de alta temporada no Afonso Pena. Os voos estão disponíveis nos canais das companhias aéreas, e os interessados devem consultar os sites oficiais da Azul e da Gol para verificar horários e mais informações.