Vigia é amarrado durante assalto a posto de combustíveis e vive momentos de terror

Um vigia de um posto de combustíveis RodOil, na Rodovia dos Minérios, no bairro Tranqueira, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, foi amarrado em uma árvore na madrugada desta segunda-feira (06).

Segundo a Polícia Civil, seis homens fortemente armados invadiram o posto por uma janela do fundo da loja de conveniência. Após terem acesso ao local, arrancaram o cofre com a ajuda de um maçarico. Na sequencia, tiraram o trabalhador que estava do lado de fora, e o deixaram no banheiro.

O rapaz foi libertado pela manhã, quando outros funcionários do posto chegaram para abrir o estabelecimento. A Polícia Militar foi acionada e a investigação já começou por parte da Polícia Civil.

“Pelo modo de operação deles, tudo indica um certo grau de sofisticação. Esse vai ser o foco da investigação para identificá-los e levá-los para o Justiça o mais rápido possível), disse o delegado Ivan da Silva, em entrevista para a RPC.