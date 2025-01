Concurso na RMC tem vagas para coveiro, técnicos, médico e mais

O concurso público da Prefeitura da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), abriu 12 vagas, mais cadastro reserva. Os salários podem chegar a R$ 11.613,38, mais auxílio alimentação. A carga horária varia de 8h a 40h semanais, a depender do cargo.

As vagas são para agente de trânsito, técnico em segurança, contador, médico veterinário e outras profissões (veja abaixo a lista completa).

As inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira (06) até o dia 6 de fevereiro pelo site organizador do concurso. As taxas variam de R$ 50 a R$ 150, a depender do cargo.

A prova objetiva de caráter eliminatório/classificatório, para todos os candidatos está prevista para 16 de março de 2025, com confirmação de horário e local a serem divulgados por meio de um edital em 27 de fevereiro.

Além disso, prova de aptidão física em 2ª etapa para Agente Municipal de Trânsito e prova prática em 3ª etapa, para Agente Municipal de Trânsito e em 2ª etapa para Operador de Máquinas Rodoviárias; prova de títulos de caráter classificatório. O edital do concurso pode ser acessado por aqui.

Vagas

Agente Municipal de Trânsito – 5 vagas;

Coveiro – 4 vagas;

Médico Veterinário – 2 vagas;

Técnico em Segurança do Trabalho – 1 vaga;

Agente de Saúde – Cadastro Reserva;

Analista de Licitações – Cadastro Reserva;

Auxiliar de Enfermagem – Cadastro Reserva;

Auxiliar de Odontologia – Cadastro Reserva;

Auxiliar Operacional – Cadastro Reserva;

Cirurgião Dentista – Cadastro Reserva;

Contador – Cadastro Reserva;

Cozinheira – Cadastro Reserva;

Cuidador Social – Cadastro Reserva;

Educador Infantil – Cadastro Reserva;

Eletricista de Instalações – Cadastro Reserva;

Enfermeiro – Cadastro Reserva;

Engenheiro Agrônomo – Cadastro Reserva;

Engenheiro Ambiental – Cadastro Reserva;

Farmacêutico-Bioquímico – Cadastro Reserva;

Fiscal Ambiental – Cadastro Reserva;

Fiscal de Obras e Posturas – Cadastro Reserva;

Fonoaudiólogo – Cadastro Reserva;

Geógrafo – Cadastro Reserva;

Médico Anestesista – Plantonista – Cadastro Reserva;

Médico Cardiologista – Diarista – Cadastro Reserva;

Médico Clínico Geral – 40h – Cadastro Reserva;

Médico Clínico Geral – Diarista – Cadastro Reserva;

Médico Clínico Geral – Plantonista – Cadastro Reserva;

Médico do Trabalho – Cadastro Reserva;

Médico Gineco-Obstetra – Plantonista – Cadastro Reserva;

Médico Ortopedista – Diarista – Cadastro Reserva;

Médico Pediatra – Diarista – Cadastro Reserva;

Médico Pediatra – Plantonista – Cadastro Reserva;

Médico Psiquiatra – 40h – Cadastro Reserva;

Monitor de Transporte de Pacientes – Cadastro Reserva;

Monitor de Transporte Escolar – Cadastro Reserva;

Operador de Computador – Cadastro Reserva;

Operador de Máquina Rodoviária – Cadastro Reserva;

Professor de Educação Especial – Libras – Cadastro Reserva;

Profissional de Educação Física – Cadastro Reserva;

Psicopedagogo Institucional – Cadastro Reserva;

Técnico de Contabilidade – Cadastro Reserva;

Técnico de Enfermagem – Cadastro Reserva;

Terapeuta Ocupacional – Cadastro Reserva;

Tradutor Intérprete de Libras – Cadastro Reserva;

Turismólogo – Cadastro Reserva.