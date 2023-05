Perigo no mar!

O Corpo de Bombeiros fez um resgate dramático nesta segunda-feira (1º) na praia de Caiobá, balneário localizado em Matinhos, Litoral do Paraná.

A vítima se afogou nas proximidades do Espigão de Caiobá e foi resgatada pela equipe do Corpo de Bombeiros por volta do meio dia.

+Leia mais! Médico do Paraná morre afogado em praia de Santa Catarina antes de viagem para os EUA

Segundo os Bombeiros, o adolescente foi resgatado em estado gravíssimo, com grau 6, ou seja, com parada cardiorespiratória. Segundo as equipes, ele foi encaminhado de ambulância dos Bombeiros até o Pronto Socorro de Matinhos, onde recebeu atendimento. Não há informação sobre o estado de saúde do adolescente.

