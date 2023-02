Um balanço das operações policiais realizadas em Curitiba, divulgado pelo 13.º Batalhão da Polícia Militar (PM), que abrange a região sul da capital, mostra como o trabalho da PM impacta de forma positiva na sensação de segurança da população. O balanço traz os resultados e ações desenvolvidas em 2022, pelos efetivos operacionais do batalhão. Para se ter uma ideia da quantidade de ações, só o número de prisões em flagrante na região sul chegou a 774 ao longo do ano. Só contra o tráfico, as ações do batalhão podem ter dado um prejuízo de mais de R$ 5 milhões no crime organizado.

Segundo a PM, o objetivo da divulgação dos dados é mostrar as atividades desenvolvidas diariamente pelo efetivo, como ações de prevenção, orientação, atendimento de ocorrências, atividades de inteligência e patrulhamento tático com automóveis e motocicletas. Com isso, de acordo com a PM, é possível trazer ao cidadão a percepção de segurança.

Atualmente, a área do 13.º Batalhão abrange toda a região sul de Curitiba, constituída por 14 bairros, distribuídos em 128,53 Km², com uma população estimada de 511.210 habitantes.

A 1.ª Companhia da PM atende a Vila Guaíra, Fanny, Portão, Novo Mundo e Lindóia. A 2.ª Companhia atende Tatuquara, Umbará, Campo de Santana e Caximba. Já a 3.ª Companhia da PM engloba Xaxim, Capão Raso e Pinheirinho. E a 4.ª Companhia fica com Sítio Cercado e Ganchinho.

Veja os resultados de Operacionais de 2022

Detidos (prisões e apreensões): 774 prisões em flagrante; 150 cumprimentos de mandados de prisão; 631 Termos Circunstanciado de Infração Penal (Crimes de menor potencial ofensivo)

Armas de fogo apreendidas: 31

Veículos recuperados de furto ou roubo: 137

Veículos apreendidos: 108

Pessoas abordadas (suspeita, advertência, orientação): 17.919

Visitas preventivas realizadas: 1.979

Entorpecentes apreendidos – cocaína, maconha, crack, morruga, haxixe, capulho: 1.187,49 Kg

Ecstasy: 2.027 unidades (comprimidos)

Pés de maconha: 95

Golpe milionário no Tráfico

Em relação ao tráfico e consumo de drogas, segundo a PM, as ações policiais militares do 13.º BPM correspondem ao impacto financeiro no crime organizado em aproximadamente R$ 5.433.343,25. Dinheiro que deixou de circular nas ruas para incentivar o crime.

