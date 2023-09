Na tarde desta quarta-feira (13), um motorista de 60 anos morreu em um acidente envolvendo duas carretas na BR-277, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (RMC).

Conforme informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão entre os dois caminhões aconteceu no km 61. Um dos veículos estava entrando no pátio de uma borracharia quando uma carreta carregada com combustível bateu na traseira dele.

Imagens mostram que o segundo caminhão ficou com a frente bastante danificada. O motorista morreu no local. Já o homem que estava dirigindo o primeiro veículo não ficou ferido.

O acidente aconteceu fora da rodovia, mas a PRF informou que a faixa da direita foi interditada por questões de segurança.

