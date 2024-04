Acidente entre caminhões na BR-277 complica trânsito em Campo Largo

Três caminhões se envolveram em um acidente na BR-277, na região de Curitiba, na tarde desta quinta-feira (11). O trânsito foi bloqueado em duas faixas da rodovia. O acidente aconteceu no km 102 e os caminhões tombaram. A carga que estava sendo transportada por um dos veículos também caiu na pista.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu na pista sentido Curitiba, mas os caminhões tombaram na pista sentido Campo Largo.

Duas pessoas ficaram em estado grave e foram encaminhadas para o hospital. Uma vítima teve ferimentos mais leves e recebeu atendimento médico no local do acidente.

Em atualização às 16h24, a PRF informou que a pista sentido Curitiba foi liberada. O trânsito está lento no local.

