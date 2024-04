Pirelli amplia gama Elect com novos pneus P Zero do Taycan

O Pirelli P Zero R e o P Zero Trofeo RS foram escolhidos pela Porsche para a reestilização do Taycan e serão os únicos pneus disponíveis no Taycan Turbo GT, a variante mais esportiva da gama. O primeiro foi projetado para a condução diária dos supercarros, enquanto o segundo é um pneu semi-slick legalizado para uso nas ruas. Ambos os pneus foram lançados no início deste ano e foram especificamente adaptados, em colaboração com a fabricante alemã, para melhorar a esportividade e a eficiência do veículo. Ambos trazem a marcação Elect na lateral, indicando um pacote de soluções tecnológicas adequadas às características elétricos, que estrearam em 2019 na primeira geração do Porsche Taycan. Hoje, a linha da Porsche inclui mais de 30 pneus homologados pela Pirelli com a tecnologia Elect, projetados para acompanhar a transição elétrica da Porsche em diferentes modelos, como o Macan.

Prazer e eficiência na direção com o P Zero R

Projetada para realçar as qualidades dinâmicas e o prazer na condução do Porsche Taycan, os pneus P Zero R homologados para este modelo são dedicados à condução diária, ao mesmo tempo em que são adequados para passeios mais esportivos. Esse objetivo foi alcançado graças à experiência da Pirelli como fornecedora dos modelos de maior desempenho, bem como ao desenvolvimento do pacote de tecnologia Elect, que ajuda a destacar os aspectos aprimorados do carro em relação ao modelo anterior, como conforto e duração da bateria. A carcaça dupla torna a estrutura do pneu muito resistente e capaz de suportar o peso exercido principalmente na traseira pela carga aerodinâmica e pela presença das baterias. Dessa forma, o carro fica estável mesmo em altas velocidades. Para gerenciar as acelerações repentinas típicas dos motores elétricos, além da estrutura reforçada, a banda de rodagem multicomposto, possibilitada graças à tecnologia patenteada Resin Blend da Pirelli, também é funcional. Os materiais no interior do composto trabalham em sinergia para oferecer aderência numa gama ampla de temperaturas e superfícies de estrada, permitindo alta performance mesmo em condições molhadas. O padrão da banda de rodagem foi projetado para minimizar o ruído, enquanto a eficiência exigida pela Porsche é alcançada por meio da combinação de compostos e padrão da banda de rodagem, que reduz a resistência na rodagem.

P Zero Trofeo RS, variante voltada às pistas nascida em Nürburgring

Seguro para a condução na estrada mas voltado para as pistas, o P Zero Trofeo RS é a variante mais esportiva fornecida pela Pirelli para o novo Taycan. Na verdade, é o pneu de mais alta performance na gama de estrada da Pirelli, um pneu semi-slick feito com compostos especialmente projetados, derivados de produtos de rali. O desenvolvimento específico do P Zero Trofeo RS para o novo Porsche Taycan permite que o carro atinja o máximo da condução em pista, proporcionando alto desempenho em superfícies secas, aderência em curvas e consistência que permite resultados repetíveis ao longo do tempo. Tanto a Pirelli quanto a Porsche colocaram um grande esforço no desenvolvimento conjunto dos pneus. Testá-los juntamente com os engenheiros de condução dinâmica da Porsche e o piloto de desenvolvimento Lars Kern foi fundamental para alcançar o excelente comportamento de condução e a mais alta performance especialmente adaptada aos objetivos do Taycan Turbo GT em Nürburgring, onde o carro esportivo EV viajou a velocidades acima de 300 km/h. Uma série de soluções de construção foram adotadas para otimizar a área de contato do pneu mesmo em altas velocidades: o composto específico proporciona aderência e estabilidade, o ombro da banda de rodagem tem um baixo número de ranhuras para fornecer suporte em condições de forte aceleração lateral, e o padrão foi projetado para garantir um aquecimento rápido e uniforme ao longo de toda a área de contato. Tanto que, mesmo para as sessões de pista mais exigentes, este pneu não requer cobertores elétricos. Para tornar o processo de desenvolvimento mais eficiente, o sistema de Desenvolvimento de Geometria Virtual da Pirelli compara um número muito alto de perfis e modelos de banda de rodagem possíveis em um ambiente digital para definir detalhadamente as características e o comportamento do pneu.

Tanto o P Zero R quanto o P Zero Trofeo RS desenvolvidos para este modelo estão disponíveis nas medidas 265/35ZR21 e 305/30ZR21. Para completar a gama de opções da Pirelli para o Porsche Taycan, ao longo dos anos a empresa desenvolveu o P Zero, o P7 All Season, o P7 Blue e o P7 Zero Winter, com medidas que variam de 19 a 21 polegadas. (Foto: Pirelli/Divulgação).