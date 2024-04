Complexo Mirafiori Automotive Park inicia produção de eDCT’s

A Stellantis N.V. comemorou na quarta-feira (10/04) o início da produção das transmissões eletrificadas de dupla embreagem (eDCT) no seu histórico complexo de Mirafiori, na Itália, mais um passo para a criação do Mirafiori Automotive Park 2030, um investimento de 240 milhões de euros no local e na indústria automotiva italiana. O CEO da Stellantis anunciou hoje um investimento adicional de 100 milhões de euros para aumentar o potencial do icônico FIAT 500e. O Mirafiori Automotive Park 2030 é a materialização da visão da Stellantis de se transformar em uma empresa de tecnologia de mobilidade sustentável. O local, um dos três principais hubs globais da Stellantis, tem operações que incluem todo o ciclo automotivo, desde o design até a reciclagem.

Mirafiori também faz parte do programa de transformação grEEn-campus em andamento na Stellantis e ajudará a economizar 36.000 toneladas equivalentes de CO2. O grEEn-campus é um local para troca e compartilhamento de ideias que promovem a criatividade e a eficiência e, por fim, criar um ambiente de trabalho atrativo. Os espaços reformulados apoiam diretamente a meta de neutralidade de carbono da Stellantis até 2038 destacada na estratégia Dare Forward 2030.

“A Stellantis baseia-se nas suas origens na Itália, França e Estados Unidos para impulsionar suas operações mundiais”, afirmou Carlos Tavares, CEO da Stellantis. “Mas Mirafiori é única entre as raízes da Stellantis, pois está se tornando um hub completo que reúne funções centrais, desenvolvimento tecnológico, manufatura e atividades de economia circular. É por isso que sua profunda transformação, com oito novas atividades, em Turim, desde que criamos a Stellantis, requer muita atenção, treinamento e investimentos para continuar a fornecer veículos, tecnologia e serviços que conquistem os corações e mentes dos clientes em todo o mundo. Paralelamente ao lançamento da produção da eDCT, o anúncio de hoje de um investimento adicional de 100 milhões de euros atende a ambição de tornar o FIAT 500e mais atrativo e acessível para ampliar a base de clientes, reforçando a atividade de manufatura em Mirafiori. Como demonstrado hoje, pretendemos defender nossa posição de liderança na Itália contra todos os concorrentes, incluindo os fabricantes chineses, com qualquer que seja o apoio que possam ter no país. Todos os dias, nossos colaboradores italianos demonstram as suas competências, o seu espírito de luta e a sua resiliência. Quero agradecer de forma calorosa e sincera o apoio deles à Stellantis. Os acionistas podem esperar que vamos continuar a proteger e cultivar nossas raízes de formas novas e algumas vezes surpreendentes”.

O Mirafiori Automotive Park 2030 é o próximo capítulo na rica história de 80 anos do local. Hoje é o lugar onde são produzidos o Abarth 500e, Fiat 500e, Maserati GranTurismo e Maserati GranCabrio. Mais de 90% dos veículos fabricados lá são exportados, contribuindo para a balança comercial da Itália.

Em 2023, a FIAT aumentou o seu volume de vendas globais para 12%, registrando um total de 1,35 milhão de unidades vendidas em todo o mundo e confirmando a marca Stellantis como líder em volume de vendas. A marca é líder em quatro mercados com uma participação de 21,8% no Brasil, 12,8% na Itália, 15,7% na Turquia e 78,6% na Argélia. A FIAT é líder no segmento A na Europa, com 42% de participação, e o investimento recentemente anunciado no 500e visa fortalecer a liderança do modelo, oferecendo uma experiência mais aprimorada para o cliente, com uma opção mais acessível em um motor elétrico a bateria totalmente novo.

Juntamente com a produção local de veículos, para as marcas FIAT e Maserati, o Mirafiori Automotive Park 2030 inclui:

Produção de transmissão/caixa de transmissão: Além da produção existente da caixa de transmissão manual C514 para o Fiat Panda fabricada em Pomigliano, Itália, a joint venture eTransmissions Assembly lançou hoje, em menos de dois anos, a produção de eDCTs para propulsões híbridas das marcas da Stellantis. A unidade produzirá até 600 mil eDCTs por ano, paralelamente à produção em Metz, na França. A eDCT produzida em Mirafiori é uma tecnologia de hibridização de ponta e acessível, incorporando um motor elétrico de 21 kW em uma transmissão de dupla embreagem. O motor oferece propulsão elétrica em cenários de baixo torque, como condução na cidade ou navegação, permitindo que a combustão interna fique desligada 50% do tempo no ciclo urbano. Quando mais torque for necessário, o motor de combustão interna será acionado

Centro de Tecnologia de Baterias: O centro de última geração de 40 milhões de euros aumenta a capacidade da Stellantis de conceber, desenvolver e testar conjuntos de baterias, módulos, células de alta tensão e software que vão alimentar os próximos veículos das marcas da Stellantis. O centro está entre os maiores da indústria automotiva europeia.

SUSTAINera Circular Economy Hub: A iniciativa pioneira tem como objetivo modelos de consumo e fabricação sustentáveis. As atividades incluem recondicionamento de veículos, desmontagem de veículos e remanufatura de peças, com planos de expansão global. A Stellantis tem como objetivo quadruplicar a receita com o prolongamento da vida útil de peças e com serviços, e multiplicar a receita com reciclagem em 10 vezes até 2030, em comparação com 2021.

Próximo grEEn-campus: Um programa de transformação do local de trabalho em ambiente colaborativo e carbono neutro que visa fortalecer as raízes do design de automóveis, de tecnologia e das funções centrais da Stellantis através de designs inovadores, sustentáveis e colaborativos. O local reunirá colaboradores que apoiam diversas atividades, incluindo os centros de decisão mundiais para: A sede global da Stellantis Pro One apoiará a ofensiva comercial da empresa em veículos comerciais para alcançar a liderança global. O negócio de veículos comerciais representa um terço das receitas totais da Stellantis.

Drive4You, by Stellantis, uma empresa de logística interna que opera 230 caminhões com 230 motoristas na Itália, com sede em Torino.

Mobilisights, totalmente dedicada ao crescimento dos negócios de dados como serviço (DaaS) da empresa e ao desenvolvimento e licenciamento de produtos, aplicativos e serviços B2B inovadores.

Software hub com a responsabilidade global pelos sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS) e STLA AutoDrive.

com a responsabilidade global pelos sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS) e STLA AutoDrive. Advanced Engineering, servindo como centro de especialização global em injeção de plástico, vans de grande porte, software e sistemas avançados de assistência ao condutor.

A sede da Stellantis Design para atividades de design primário para veículos Abarth, Alfa Romeo, FIAT, Lancia, Maserati e Jeep® europeu.

Italy National Sales Company

Nos últimos cinco anos, a Stellantis investiu mais de 5 bilhões de euros em operações para novos produtos e unidades de produção e continuará a fazê-lo, a fim de construir um modelo de negócio sustentável para a sua operação na Itália, com o apoio dos seus fornecedores e instituições, como uma “seleção italiana composta por três jogadores”. A Empresa também oferece treinamento com o objetivo de requalificar seus empregados, ao mesmo tempo que continua a sua frutífera colaboração com a Universidade Politécnica de Turim, iniciada em 1999 que levou à criação de um campus de design e mobilidade sustentável na região de Mirafiori.

A Stellantis está investindo mais de 50 bilhões de euros globalmente em eletrificação durante a década para cumprir as metas Dare Forward 2030 de atingir um mix de vendas de 100% de veículos elétricos a bateria para automóveis de passageiros (BEV) na Europa e 50% de BEV para mix de vendas de automóveis de passageiros e caminhões leves nos Estados Unidos até 2030. Para atingir essas metas de vendas, a empresa está garantindo aproximadamente 400 GWh de capacidade de bateria, inclusive com o suporte de seis fábricas de baterias na América do Norte e Europa. A Stellantis está no caminho certo para se tornar uma empresa com emissão zero de carbono até 2038, incluindo todos os escopos, com compensação percentual de um dígito das emissões restantes. (Foto: Stellantis/Divulgação).