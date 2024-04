Prédio pega fogo e fumaça preta assusta moradores no Água Verde

Um prédio em construção no bairro Água Verde, em Curitiba, foi atingido por um incêndio na tarde desta quinta-feira (11). O fogo provocou bastante fumaça preta, que pôde ser vista em diversas regiões do bairro.

O incêndio aconteceu na Rua Murilo do Amaral Ferreira. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente foi no subsolo do prédio em construção.

Ninguém ficou ferido. Ainda conforme a ocorrência dos bombeiros, foram queimados diversos materiais que estavam sendo utilizados na obra e plásticos.

Apesar de bastante fumaça no local, a estrutura do prédio não foi comprometida e a situação já foi controlada pelos bombeiros. Ainda não se sabe como o incêndio começou.

Moda e lifestyle Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99 10 mais ricos do Brasil Fundador de gigante dos cosméticos de Curitiba está na lista de bilionários da Forbes Mini terreno! Lote no Pilarzinho a partir de R$ 17 mil? Terreno tem permissão para venda em Curitiba