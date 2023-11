Motoristas que passam na região do bairro Água Verde, em Curitiba, estão enfrentando dificuldades por conta da batida de um veículo contra um poste na esquina da Rua Castro com a Avenida Getúlio Vargas, na manhã desta segunda-feira (13). Ninguém saiu ferido com gravidade.

LEIA MAIS – Confusões, gritaria e sujeira: casa de passagem em Curitiba traz medo a vizinhos

Com a pancada, o poste ficou completamente torto, com possibilidade de queda sobre a via, na Rua Castro. Agentes de trânsito estão no local, proibindo a passagem de veículos. Com a rua fechada, os motoristas estão sendo obrigados a enfrentar a Getúlio Vargas, próximo ao Paraná Clínicas.

Foto: Eloá Cruz/Tribuna do Paraná

LEIA AINDA – Mega show internacional bloqueia várias ruas em Curitiba

O trânsito é lento, uma viatura do Siate está estacionada depois de ser acionada para atender o motorista do carro batido. A dinâmica do acidente não foi informada.

Você já viu essas??

Vem aí novo snack! Gigante mundial dos salgadinhos inaugura nova linha de produção em Curitiba Especial Publicitário Condor oferece 100 prêmios de um ano grátis e vales-compras instantâneos de até R$500 Veja as fotos Bruxas de Guaratuba; Justiça reconhece tortura e anula condenações após 30 anos