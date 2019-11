Um enxame de abelhas surgiu em um semáforo da Avenida Sete de Setembro, no Centro de Curitiba, assustando pedestres e moradores da região do Mercado Municipal. O local foi isolado no fim da manhã desta terça-feira (12) pela Guarda Municipal (GM). As abelhas já teriam sido avistadas pela população no entorno do Mercado na segunda-feira (11).

A preocupação agora, segundo o GM Sandro, é garantir a segurança das pessoas que passam por ali. “É uma situação inusitada, na área central de uma região urbana, ter um enxame de abelha. Ainda mais num semáforo no meio de uma via pública. O que gente pode fazer, no momento, é isolar o local e orientar as pessoas para que não assustem a colmeia. A nossa preocupação é essa, evitar que os bichos se assustem e ataquem as pessoas”, disse o GM.

Até o início da tarde, não havia registro de pessoas feridas por ataque das abelhas. Para retirar os insetos, os Bombeiros chegaram a ser chamados, mas ainda segundo o guarda municipal, esta tarefa deve ser realizada por uma equipe especializada, da Secretaria de Meio Ambiente ou de outro órgão municipal.

“Entramos em contato com a nossa central operacional, para agilizar com os órgãos competentes dentro da prefeitura, ou com outro setor que possa vir fazer a retirada delas ou ainda, ver o que pode ser feito nesta situação”, explicou o agente.

Atenção

Para evitar ataques e até mesmo acidentes de trânsito na Avenida, a orientação aos pedestres e curiosos é não mexer na fita que demarca o local isolado, não mexer no poste e não provocar as abelhas, até que elas sejam retiradas do poste.

