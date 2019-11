Uma troca de tiros entre policiais militares e dois homens que dirigiam um carro roubado terminou em duas mortes nesta terça-feira (12), no Pinheirinho, em Curitiba. A perseguição começou no Xaxim, na região da Rua Ipiranga, e só terminou quando os suspeitos bateram o carro na região da Rua André Ferreira Barbosa, nas proximidades da Linha Verde, na divisa entre os bairros citados.

Segundo informações no local, muitos tiros foram disparados, assustando moradores e clientes de comércio da região. Os dois suspeitos morreram. Eles estavam em um veículo modelo Livina, que teria sido roubado no Boqueirão, na segunda-feira (11).

A perseguição policial começou quando os motoristas do carro desobedeceram uma ordem de parada das Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE) da Polícia Militar. A placa do veiculo foi checada e o indicativo de roubo constatado no sistema de segurança pública. O helicóptero Águia, da PM, foi usado no acompanhamento. Os disparos contra os policiais teriam começado depois que a Livina bateu. No revide, os dois suspeitos foram atingidos. Nenhum policial ficou ferido.

O Siate foi acionado para prestar socorro, mas o óbito foi constatado. Até as 13h25, não havia informação sobre a identificação dos dois homens, nem se o carro havia sido roubado por eles ou se estava apenas sendo levado para algum lugar pelos dois.

