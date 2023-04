O depósito de carros do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/PR), na Rua João Bettega, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), está causando preocupação nos vizinhos do imóvel. São carros empilhados, alguns deles com vidros quebrados e com água acumulada, que podem virar criadouro do mosquito da dengue. Veja fotos abaixo.

Aliás, a doença resultou uma nova morte no Paraná na última terça-feira (4). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou o óbito com quase 3 mil casos no estado. Somente nesta semana, foram registradas mais de 16 mil notificações de novos casos suspeitos da doença.

Ao todo, desde o início deste período epidemiológico, em agosto de 2022, são 102.021 notificações, 48.128 casos descartados, 14.032 casos confirmados e 12 mortes. A última morte é de uma mulher (56 anos) que residia em Santa Terezinha do Itaipu, no Oeste. A morte foi registrada em 13 de março deste ano.

Carros empilhados

Quanto ao posto do Detran, é possível perceber nas imagens do lado de fora do terreno de 36,424 metros quadrados que foi adquirido por R$ 3,3 milhões em 2005, centenas de carros abandonados. Esses veículos são leiloados, após a não retirada do pátio pelos proprietários dentro dos prazos e na forma da legislação de trânsito.

Fotos: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Com o acúmulo de carros no mesmo espaço, alguns deles são empilhados. A partir disso, sujeira, mato alto e abandono aparecem rapidamente. Para piorar, muitos veículos estão sem vidro, com a lataria amassada e carrocerias sem cobertura. Quando chove, acumula a água da chuva, virando possíveis criadouros do mosquito da dengue, o Aedes aegypti.

E aí Detran?

Em nota, o Detran informou que busca constantemente melhorias e adequações em todas as áreas de responsabilidade do órgão. Afim de suprir as necessidades relacionadas aos pátios de veículos, o Detran-PR está tomando as seguintes medidas:

Credenciamento – Já está disponível o credenciamento de novos leiloeiros para a execução de leilões. Na segunda-feira (10), será feito o sorteio da ordem dos leiloeiros via canal público.

Leilões – Está previsto para este semestre sete leilões que irão contemplar

mais de 14 mil veículos em todo Estado, que aguardam apenas a ordem acima mencionada.

Concessão dos pátios – O projeto, que já está em fase avançada, prevê a implantação e modernização dos pátios, prestando serviços de remoção, guarda e liberação de veículos apreendidos pelo órgão autuador em todos os municípios do estado, com mais qualidade e praticidade ao cidadão paranaense. Na nota, o órgão estadual reforça que periodicamente são feitos serviços de controle de zoonoses nos pátios distribuídos pelo Estado.

