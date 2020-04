Mais de 2 mil vagas de emprego estão disponíveis em todo o Paraná na Agência do Trabalhador. São cerca de 200 ofertas só em Curitiba e mais 300 na região metropolitana. As vagas são para atividades essenciais, que estão em funcionamento normal durante a pandemia do coronavírus.

O atendimento presencial nas Agências do Trabalhador do Paraná estão suspensos. Portanto, só é possível os trabalhadores se candidatarem pela internet no site https://empregabrasil.mte.gov.br/ ou pelo aplicativo para celular Sine Fácil, disponível gratuitamente para os sistemas Android e IOS.

A Agência do Trabalhador de Curitiba continua atendendo pelo telefone, ajudando na intermediação de vagas online e tirando dúvidas. Os telefones são: (41) 3883-2214 (Seguro Desemprego); (41) 3883-2218 (vagas); (41) 3883-2207 (empresas).

Os setores que mais estão contratando durante a crise são supermercados e serviços de call center. “Importante que essas empresas que seguem abertas respeitem sempre as condições de trabalho de seus empregados, que neste momento é crucial”, explica o secretário da Justiça, Família e Trabalho do Paraná, Ney Leprevost.

O site do governo também pode ser usado para empresas que estão ofertando vagas para trabalhadores. Em março, a Agência do Trabalhador empregou 10.286 mil pessoas.

