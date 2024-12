14 bairros de Curitiba e região podem ficar sem água até sábado; veja lista completa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Bairros de Curitiba e Colombo, na região metropolitana, podem ficar sem água nesta sexta-feira (13). Conforme informações da Sanepar, uma adutora que transporta água para a unidade da Vila Guarani rompeu.

As equipes trabalham no conserto da tubulação. A conclusão deve ocorrer somente na madrugada de sábado (14). A previsão é de que o fornecimento de água volte gradativamente à normalidade nos 14 bairros, a partir do meio-dia de sábado (14).

Confira os bairros afetados a seguir:

Bairros sem água em Curitiba

Atuba

Santa Cândida

Bairros sem água em Colombo

Atuba

Guarani

Rio Pequeno

Rio Verde

Campo Pequeno

Alto da Cruz

Mauá

Guaraituba

Palmital

Vila Zumbi

Guarani

Maracanã

Em situações como esta, priorize a água tratada para higiene e alimentação. A população deve ficar atenta, não desperdiçar água e adiar serviços que não sejam essenciais.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.