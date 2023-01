O maior da história do Porto

O maior navio de passageiros da história do Porto de Paranaguá vai passar pelo Paraná neste domingo (18). É o MSC Armonia, que fará uma escala de teste durante o trajeto do cruzeiro que saiu de Santa Catarina e seguirá até os litorais paulista e carioca, com retorno ao litoral catarinense.

O navio tem 274 metros de comprimento, 28 metros de largura e 54 metros de altura, com mais de 65,5 mil toneladas de peso. O MSC Armonia conta com 976 cabines, sendo cinco com instalações para pessoas portadoras de necessidades especiais. A embarcação comporta 2.520 hóspedes e 780 tripulantes.

Para alimentação, os passageiros contam com cinco restaurantes, além de um buffet, um pub estilo inglês e um café estilo italiano. No setor de entretenimento, o MSC Armonia oferece piscina e estrutura aquática para crianças, lojas, teatro e cassino.

O MSC Armonia receberá os turistas no porto de Itajaí (SC) no sábado (17), fará a passagem por Paranaguá – que após a avaliação deste teste poderá ter o porto habilitado para receber cruzeiros regulares da MSC – antes de seguir para o Rio de Janeiro. Na sequência, o navio fará escalas em Rio Grande e Ilhabela, para então retornar ao porto de origem.

MSC Armonia em números

Tonelagem: 65.542 toneladas

Tripulação: 780

Número de hóspedes: 2.520

Número de cabines: 976, incluindo 5 para hóspedes com necessidades especiais

Comprimento / Largura / Altura: 274,9 m / 28,8 m / 54 m

Velocidade máxima: 20,1 nós

