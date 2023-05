Você tem um sabor favorito em Curitiba? Sabe aquele lanche, aquele prato, aquele buffet, aquela sobremesa que você tem vontade de repetir muitas vezes!? Então, é exatamente esse sabor que você precisa indicar para a etapa Sabor Popular do Prêmio Bom Gourmet 2023, desde esta terça-feira (23), no site da disputa.

Depois de dois anos sem disputa, o Prêmio Bom Gourmet volta a eleger os grandes campeões em cada uma das categorias em disputa. As edições de 2021 e 2022 foram adaptadas a uma realidade da pandemia da Covid-19, em que o mercado de alimentação fora do lar foi extremamente afetado. No entanto, o Prêmio tem por princípio essa saudável competição e em 2023 voltamos com força total!

É uma forma de destacar aqueles que são os mais amados pelo público e oferecer recomendações certeiras a quem mora em Curitiba e região ou para os turistas que passam pela capital paranaense.

Etapa de indicação Sabor Popular

Em clima de início de partida, o botão start foi apertado nesta terça-feira (23), com a abertura das indicações para o Sabor Popular no site do Prêmio, que seguem até o dia 11 de junho. Em treze anos de história, esta é a maior edição do Prêmio Bom Gourmet, este ano apresentado pela Gold Food Service.

Somente na categoria Sabor Popular são 27 categorias na etapa de indicação e 28 na posterior fase de votação, que começa no dia 27 de junho.

Isso porque a categoria Gastronomia que Transforma, parceria com o Clube da Alice, terá as finalistas escolhidas por um comitê e em seguida vão para votação pública também no site.

Esse é o maior número de categorias já registrado no Prêmio, buscando formar um leque cada vez mais amplo de possibilidades gastronômicas e turísticas.

Olha só todas as categorias e faz sua listinha!

Cachorro-Quente

Cafeteria

Pão Francês

Doceria

Sanduíche

Japonês (que vende comida japonesa)

Buffet por quilo

Pizzaria

Restaurante Rural

Bar

Restaurante Vegetariano

Restaurante de Massas

Almoço Executivo

Restaurante de Cozinha Árabe

Restaurante de Cozinha Regional Brasielira

Pão com Bolinho

Carne de Onça

Martha Rocha

Coxinha

Torresmo

Costela

Sonho/Donuts

Sorvete

Pastel

Mercado Gourmet

Feijoada

Restaurante Pet Friendly.

A fase de indicações é livre, ou seja, além de a mesma pessoa poder indicar quantas vezes quiser em quantas categorias desejar, ela também pode se auto-indicar caso empreenda na área de gastronomia. Vale fazer campanha nas redes sociais e convocar clientes e admiradores para participar também.

“Quanto mais indicações, mais o estabelecimento sobe no ranking e mais chance tem de ir para a segunda etapa, a de votação”, lembra Andrea Sorgenfrei, Head da Pinó. Na edição de 2022, foram mais de 111 mil indicações computadas.

Então é agora e na hora da votação — que vai de 27 de junho a 11 de julho — que o grito da torcida faz a diferença e mostra sua força. Se você administra ou trabalha em um restaurante, lanchonete, comércio ou outro tipo de estabelecimento relacionado à área de gastronomia, faça uma força-tarefa de indicações. Ou, se é consumidor e lembrou daquele prato, bebida ou lugar com um cantinho reservado no seu coração, indique e incentive o dono do local e os amigos frequentadores a fazerem o mesmo.

Indicar é muito fácil: Basta acessar premiobomgourmet.com.br e preencher rapidamente o cadastro com as informações básicas sobre os seus queridinhos da cidade. No site, você também confere detalhes sobre todas as etapas do game.

Outras Etapas do Prêmio Bom Gourmet 2023

Além do Sabor Popular, tem a etapa Especialidades, em que formadores de opinião e amantes da boa comida e da boemia selecionam seus preferidos em 15 categorias, e os Comitês Bom Gourmet e HAUS Ambientação, em que especialistas em gastronomia, design e ambientação enaltecem personalidades, olham para tendências e se debruçam sobre os movimentos da gastronomia curitibana.

Completam o rol de etapas algumas categorias especiais como a Erasto Gaertner, patrocinada pelo tradicional hospital e que promove a disseminação da informação sobre alimentação funcional e saudável no dia a dia por meio da troca de experiências com chefs renomados da cidade que criarão pratos exclusivos para competir na categoria; a Modelos de Negócios Sustentáveis, uma parceria com a Composta+ e que olhará para os empreendimentos que investem em gestão e/ou operação voltada à sustentabilidade e ao menor impacto ambiental e, por fim, a já citada categoria Gastronomia que Transforma, uma parceria do Prêmio Bom Gourmet com o Clube da Alice, para reconhecer como a gastronomia muda a vida de mulheres empreendedoras.

As próximas semanas serão de muitos conteúdos sobre o Prêmio Bom Gourmet 2023 por aqui e em nossas redes sociais. O resultado do game e o reconhecimento para todos os campeões e competidores, você confere no dia 28 de agosto, dia da festa do Prêmio Bom Gourmet 2023, o grande encontro da gastronomia curitibana.

