Uma nova atualização do WhatsApp, anunciada nesta terça-feira (7), deixa os status ainda mais parecidos com os stories do Instagram.

O recurso permite o compartilhamento de imagens e vídeos em um mural aberto aos contatos. Como na rede social irmã, as publicações desaparecem após 24 horas.

Na atualização, o usuário poderá controlar quem pode ver os status, reagir com emojis e compartilhar mensagens de voz.

Novidades no status do WhatsApp. Foto: Divulgação

Com o seletor de público exclusivo, o app ganha um reforço de privacidade ao permitir que o usuário decida quem poderá visualizar seus status. A seleção mais recente será salva e usada como o padrão para a próxima publicação.

É possível escolher três opções de público: “Meus contatos”, “Meus contatos exceto…” e “Compartilhar somente com…”. Nas duas últimas opções, o usuário decide para quais contatos os status serão liberados ou ocultados.

A nova atualização também permite que o usuário grave e publique um áudio de até 30 segundos e reaja a outros status com até oito emojis.

Além disso, os contatos que tiverem alguma atualização no status exibirão um círculo verde em volta da foto de perfil, análogo ao Instagram.

Esse círculo ficará visível na lista de conversas (a página principal do app), de participantes de grupos e nas informações de contato.

Outro recurso que estará disponível no WhatsApp é a prévia de links nos status. Quando o usuário publicar um link, automaticamente uma prévia visual será exibida. Segundo a empresa, isso dá aos contatos uma ideia mais clara sobre o conteúdo do link antes de eles clicarem.

A atualização será disponibilizada gradualmente a partir desta terça e deve chegar a todos os usuários nas próximas semanas.

