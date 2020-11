Desde esta segunda-feira (16) estão liberadas as apostas para a Mega da Virada, concurso especial da Mega Sena de número 2.330, que tem prêmio estimado em no mínimo R$ 300 milhões. O sorteio acontece tradicionalmente no dia 31 de dezembro. A aposta simples custa R$ 4,5 e pode ser feita em qualquer unidade lotérica do Brasil, além do Internet Banking da Caixa e site Loterias Online

Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na poupança, o mais tradicional e menos lucrativo dos investimentos, ele receberá mais de R$ 347 mil em rendimentos mensais. O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 42 iates no valor de R$ 7 milhões, cada, por exemplo.

As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país, além do app Loterias Caixa (disponível para iOS e Android), e do Portal Loterias CAIXA. Clientes com acesso ao Internet Banking daCaixa podem fazer suas apostas pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente e ser maior de 18 anos.

Chances e probabilidades

Para jogar, é só marcar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante e torcer. O apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha. O valor da aposta simples, com 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais dezenas você aposta, mais caro fica o jogo. Se forem sete dezenas, por exemplo, o valor da aposta sobe para R$ 31,50. A aposta mais cara, 15 números, custa R$ 22.522,50.

As chances, assim como o preço, também aumentam. Se a probabilidade de acerto é de 1 em 50.063.860 para a aposta simples, de seis dezenas, ela aumenta para 1 em 7.151.980 para apostas em sete números e salta para 1 em 10.003 na aposta máxima.