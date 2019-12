Gugu Liberato vai virar nome de um túnel no quilômetro 96 do Rodoanel Mário Covas, em Mauá, sentido sul. A homenagem consta no Projeto de Lei nº 1311 / 2019, do deputado estadual Coronel Telhada (PP/SP), e foi publicada no Diário Oficial de São Paulo nesta terça-feira, 17.

No documento, o parlamentar chama Gugu de “ícone da televisão brasileira” e afirma que o projeto é de “interesse público traduzido em reconhecimento” ao jornalista.