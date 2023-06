Três apostadores de Curitiba faturaram uma boa grana ao acertar cinco dos seis números sorteados na Mega Sena 2604, sorteada na noite deste sábado em São Paulo. Como ninguém acertou os seis números sorteados, a bolada para o próximo sorteio, na quarta-feira (27) saltou para R$ 32 milhões.

Resultado da Mega Sena 2604: 16, 17, 19, 22, 46 e 57.

As três apostas de Curitiba foram simples, com seis números, e cada apostador vai faturar o prêmio de R$ 66,3 mil por ter acertado na trave. Veja abaixo o detalhamento das apostas.

O próximo sorteio da Mega Sena acontece na quarta-feira (27) e tem como prêmio o valor de R$ 32 milhões. Já pensou??

Para jogar na Mega Sena é preciso marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples da Mega Sena custa R$ 5.

