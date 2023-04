Jorge Paulo Lemann, fundador do 3G Capital, o fundo de investimentos por trás da maior cervejaria do mundo AB Inbev e da fabricante de alimentos Kraft Heinz, e um dos maiores acionistas da rede Lojas Americanas, não é o mais rico brasileiro. Vicky Safra, 70, e seus quatro filhos ocupam, pela primeira vez, o topo da lista de bilionários do Brasil, divulgada pela Forbes nesta terça (4).

A fortuna herdada por eles do banqueiro Joseph Safra, morto em 2020, subiu de US$ 7,4 bilhões para US$ 16,7 bilhões, de acordo com a revista. A Forbes avalia que a riqueza de Lemann esteja na casa dos US$ 15,8 bilhões, acima dos US$ 15,4 bilhões do ano passado.

Os outros sócios do fundo 3G Marcel Herrmann Telles (US$ 10,6 bi), Carlos Alberto Sicupira (US$ 8,6 bi) e Alexandre Behring (US$ 5,2 bi) aparecem, respectivamente, nas terceira, quinta e sexta posições do ranking da Forbes.

Carlos Alberto Sicupira, Jorge Paulo Lemann e Marcel Herrmann Telles. Foto: Divulgação

Além de Lemann, Telles e Sicupira são acionistas de referência das Lojas Americanas, que enfrenta uma crise depois da revelação de um rombo bilionário no caixa. O caso levou a Americanas a entrar em recuperação judicial.

O quarto colocado da lista é o fundador brasileiro do Facebook, Eduardo Saverin, com patrimônio estimado em US$ 10,2 bilhões. Confira abaixo os 10 maiores bilionários brasileiros.

10 maiores bilionários do Brasil

1Vicky Safra e família: US$ 16,7 bilhões Jorge Paulo Lemann e famiília: US$ 15,8 bilhões Marcel Herrmann Telles: US$ 10,6 bilhões Carlos Alberto Sicupira: US$ 8,6 bilhões Alexandre Behring: US$ 5,2 bilhões André Esteves: US$ 5,2 bilhões João Moreira Salles: US$ 4,1 bilhões Jorge Moll Filho e família: US$ 3,9 bilhões Fernando Roberto Moreira Salles: US$ 3,9 bilhões Pedro Moreira Salles: US$ 3,9 bilhões

Como é feito o cálculo?

A Forbes diz calcular a fortuna dos bilionários a partir de preços das ações e cotações monetárias. A lista atual tem como referência o dia 10 de março. “Algumas pessoas ficam mais ricas ou mais pobres a dias da publicação”, explica a publicação.

A revista de economia identificou 51 bilionários brasileiros, dentre 2.640 pessoas com fortuna de mais de 1 bilhão de dólares em todo o mundo. Vicky Safra é a centésima colocada da lista global, e Lemann, o centésimo oitavo.

Os mais ricos do mundo

Os bilionários do mundo somam um patrimônio de US$ 12,2 trilhões, uma queda de US$ 500 bilhões em relação ao que havia sido registrado em 2022 (US$ 12,7 trilhões).

Os norte-americanos lideram no número de bilionários, com 735 membros da lista. Os chineses aparecem em segundo, com 522 representantes, seguidos pela Índia, com 169.

Elon MUsk. Foto: Reprodução / Instagram @elonmusoffiicial

O dono da holding de produtos de luxo LVMH, Bernard Arnault, com uma fortuna de US$ 211 bilhões desbancou Elon Musk, de Tesla e Twitter, da posição de homem mais rico do mundo. O conglomerado está por trás das marcas Louis Voitton e Moët et Chandon. É a primeira vez que um francês assume o topo da lista. Confira a seguir.

10 homens mais ricos do mundo

Barnard Arnault e Família Elon Musk Jeff Bezos Larry Ellison Warren Buffet Bill Gates Michael Bloomberg Carlos Slim Helu e família Mukesh Ambani Steve Ballmer

O patrimônio de Musk caiu de US$ 219 bilhões para US$ 180 bilhões, após a compra do Twitter por um valor acima do mercado e respingos de escândalos nas redes sociais desvalorizando as ações da Tesla.

