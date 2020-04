A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) divulgou, nesta quarta-feira (1), edital de um processo seletivo, com caráter emergencial, para contratação temporária de cerca de seis mil profissionais. Os interessados podem se inscrever até a próxima segunda-feira (6). Os selecionados atuarão, temporariamente, no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) na Rede Ebserh.

O resultado da seleção será divulgado na quarta-feira (8). (Leia o edital aqui). A seleção será por meio de análise curricular e avaliação de títulos e experiência profissional.

São 900 vagas para médicos, 1,4 mil para enfermeiros (incluindo as especialidades de Terapia Intensiva e de Urgência e Emergência), 3 mil técnicos em enfermagem, 500 fisioterapeutas e 100 vagas para engenheiros (clínico e mecânico) e arquitetos.