A Caixa sorteia nessa quarta-feira (23) as dezenas do concurso 1881 da Lotofácil. A previsão de prêmio para este sorteio era de R$ 2 milhões para quem acertar todos os 15 números.

Confira o resultado da Lotofácil concurso 1881:

01, 03, 04, 05, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24 e 25

+ Leia mais: Ganhou na loteria? Saiba como garantir que só você possa sacar o prêmio

Reajuste

A Caixa confirmou informação dada pela Tribuna em primeira mão no mês de julho. Saiba mais sobre os novos valores.

Outras loterias

Na noite dessa quarta, além da Lotofácil acontece apenas o sorteio da Quina, concurso 5104, que tem premiação de R$ 6,2 milhões. Normalmente, as quartas são marcadas pelos sorteios da Mega Sena. No entanto, com a promoção da Mega Semana da Sorte feita pela Caixa, a maior loteria do Brasil terá três sorteios, saindo na terça, quinta e no sábado.

+ Veja o resultado de todas as Loterias