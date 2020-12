A Caixa sorteia nesta quarta-feira (16) o concurso 2328 da Mega-Sena. Dessa vez, o prêmio está acumulado em R$ 46 milhões, pois ninguém acertou o último concurso. O sorteio será realizado no Espaço Loterias, da Caixa, em São Paulo. A Mega corre às quartas e sábados.

Resultado Mega-Sena 2328

– 08, 11, 14, 39, 48 e 53.

A Mega-Sena também paga prêmios para quem acertar quatro e cinco dezenas. Para apostar na Mega é muito fácil. Basta escolher no mínimo seis dezenas entre as 60 disponíveis no volante de aposta. A aposta simples custa R$ 4,5 e a probabilidade de acerto é de 1 em 50 milhões. Quando mais dezenas apostar, mais chances de ganhar.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o Brasil, bem como no Internet Banking para clientes Caixa e no aplicativo Loterias Online da Caixa, bem como no site Loterias Online