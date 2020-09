A Caixa sorteia nesta quinta-feira (17) o concurso 2300 da Mega Sena. Esta é a Semana da Primavera e este o segundo de três sorteios previstos. Pra melhorar, é concurso de final “zero” e o prêmio deu um salto dos R$ 9 milhões do concurso anterior para R$ 32 milhões para quem acertar todas as dezenas. O sorteio acontece no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo.

Resultado Mega Sena 2300

– 09, 21, 37, 39, 43 e 54.

A Mega Sena também paga prêmios para quem acertar quatro e cinco dezenas. A Caixa ainda não informou se há acertadores ou se o prêmio acumulou.

