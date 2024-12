Ratinho Jr vice de Bolsonaro para 2026? Veja o que tem de verdade nisso

A coluna Entrelinhas, da Gazeta do Povo, apurou que o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr. (PSD-PR), está negociando com o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, a possibilidade de ser vice-presidente em uma eventual chapa liderada por Jair Bolsonaro nas eleições de 2026, caso o ex-presidente recupere sua elegibilidade.

No entanto, aliados próximos a Bolsonaro demonstram receio com a escolha de um vice alinhado ao sistema político tradicional. “Se o Bolsonaro tiver um vice do Centrão, ainda mais do partido do Pacheco, ele pode ter mais chance de reverter sua inelegibilidade, mas assim que for eleito, vão arranjar um jeito de tirá-lo de lá para dar lugar ao vice”, afirmou uma fonte próxima ao ex-presidente, mencionando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Ratinho também avalia dar um passo ainda maior e disputar como presidenciável em 2026. Em entrevista ao Correio Braziliense, o governador destacou sua experiência como ex-deputado federal, ex-secretário do Paraná e governador reeleito.

Ele apontou a gestão fiscal positiva do estado, com contas equilibradas e recursos para investimentos, como trunfo de sua possível candidatura. “Minha capacidade me põe no jogo”, declarou Ratinho Jr., reforçando sua posição como um dos nomes fortes do PSD para a disputa presidencial.

O governador destacou ainda o desempenho do Partido Social Democrático (PSD) nas eleições municipais e a eficiência de sua gestão no Paraná. “Mais do que a discussão ideológica, o PSD tem colocado método de trabalho, de enxugar a máquina pública, mas sem perder o viés social”, comentou Ratinho Jr., ressaltando a abordagem pragmática de seu partido no cenário político nacional.

Colocando-se como opção para qualquer uma das vagas, o governador ainda defendeu a elegibilidade de Bolsonaro. “Ele é um grande nome hoje deste nicho eleitoral. Acredito que deveria ser liberado para ser candidato. Não é possível que alguém seja punido por ter reunião com embaixadores”, concluiu o paranaense, demonstrando alinhamento com o eleitorado conservador.

Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, reforçou o nome de Ratinho Jr. como possível candidato presidencial em entrevista ao Globo em outubro. Apesar de atualmente atuar como secretário de governo na administração de Tarcísio Freitas (Republicanos-SP), Kassab declarou que “tudo leva a crer” que Tarcísio buscará a reeleição em São Paulo, deixando espaço para Ratinho Jr. liderar a chapa do partido em 2026. “Se o PSD tiver candidato a presidente, hoje o nome é o do Ratinho Jr.”, declarou Kassab.

