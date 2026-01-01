Quem ganhou a Mega da Virada 2025? Caixa divulga lista de ganhadores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Mega da Virada 2025 foi sorteada na manhã desta quinta-feira (31/12), após ter sido adiada para a conclusão da contabilização das apostas. O concurso especial de número 2955 confirmou o maior prêmio da história das loterias brasileiras: R$ 1.091.357.286,52. E os ganhadores da Mega da Virada 2025? Todo mundo quer saber!

As dezenas sorteadas foram 09 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59. Veja a distribuição das premiações:

6 dezenas: aguardando resultados da Caixa

aguardando resultados da Caixa 5 dezenas: aguardando resultados da Caixa

aguardando resultados da Caixa 4 dezenas: aguardando resultados da Caixa

O sorteio também bateu recordes de movimentação. Segundo a Caixa Econômica Federal, a Mega da Virada registrou cerca de 120 mil transações por segundo nos canais digitais e 4.745 apostas por segundo nas casas lotéricas em todo o país.

Entre os números sorteados, três nunca haviam aparecido em edições anteriores da Mega da Virada: 09, 13 e 59. Já a dezena 33 passou a figurar entre as mais sorteadas da história do concurso, ao lado do número 10.

Os prêmios podem ser retirados em casas lotéricas ou agências da Caixa, conforme o valor. Quantias superiores a R$ 2 mil devem ser obrigatoriamente sacadas nas agências bancárias.

O prazo para retirada do prêmio é de até 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Após esse período, os valores não resgatados são repassados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).