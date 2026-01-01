Mega da Virada 2025: Curitiba em clima de “quase lá” com 50 apostas premiadas na quina

Curitiba começou 2026 com motivos de sobra para falar de loteria. O sorteio da Mega da Virada 2025, realizado excepcionalmente na manhã desta quinta-feira (01/01/2026), distribuiu o prêmio histórico de R$ 1,09 bilhão para seis apostas que acertaram as seis dezenas. Mas, na capital paranaense, o destaque ficou para quem bateu na trave: 50 apostas feitas em Curitiba acertaram a quina, levando prêmios relevantes e renovando o debate do tradicional “faltou só uma”.
As dezenas sorteadas foram: 09, 13, 21, 32, 33 e 59.
E quem acertou três números da Mega da Virada ganha algum prêmio?
Quina em Curitiba: 50 apostas premiadas
As 50 apostas curitibanas que acertaram cinco dos seis números vieram de todos os formatos disponíveis na Mega-Sena: apostas simples, bolões e teimosinhas. O valor do prêmio individual varia conforme a modalidade e a quantidade de dezenas apostadas, sendo menor nas cotas (R$ 11 mil) e maior nas apostas individuais com mais números marcados no volante, como uma bolão com 3 participantes que faturou R$ 107 mil ao apostar em um jogo com 14 números.
Mesmo sem o prêmio principal, acertar a quina da Mega da Virada significa entrar em 2026 com dinheiro na conta, o suficiente para quitar dívidas, investir, trocar de carro ou, no mínimo, garantir um ano mais tranquilo.
Capital concentra “quase milionários”
O número expressivo de apostas premiadas reforça a tradição de Curitiba como um dos polos de apostas do país, especialmente em concursos especiais como a Mega da Virada. Casas lotéricas espalhadas por todas as regiões da cidade registraram bilhetes vencedores, mostrando que a sorte passou por bairros diversos — do Centro às regionais.
Mega da Virada não acumula
Como manda a regra, a Mega da Virada não acumula. Quando não há ganhadores na sena, o prêmio desce para a quina. Em 2025, seis apostas cravaram os seis números, mas milhares de brasileiros — incluindo os 50 curitibanos — também comemoraram ao acertar cinco dezenas.
Para quem ficou a um número do bilhão, resta o consolo clássico do apostador: “na próxima vai”.
Detalhamento da Quina da Mega Sena para Curitiba:
|Cidade
|Lotérica
|Números apostados
|Teimosinha?
|Tipo de aposta
|Cotas
|Prêmio
|CURITIBA/PR
|ALPHA LOTERIAS
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|BOLA UM
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|BRASILIA LOTERIAS
|7
|Não
|Simples
|1
|R$23.862,84
|CURITIBA/PR
|CHAMMA LOTERIAS
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|DUENDE LOTERIAS
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|DUENDE LOTERIAS
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|FEITOSA LOTERIA
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|FENIX LOTERIAS
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|GUAIRA LOTERIAS
|10
|Não
|Bolão
|22
|R$59.656,96
|CURITIBA/PR
|IBC – INTERNET BANKING CAIXA
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|IBC – INTERNET BANKING CAIXA
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|IBC – INTERNET BANKING CAIXA
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|IBC – INTERNET BANKING CAIXA
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|IBC – INTERNET BANKING CAIXA
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|ITALIA LOTERIAS
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|KI SORTE LOTERIAS
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|LORD LOTERIAS
|12
|Não
|Bolão
|15
|R$83.519,85
|CURITIBA/PR
|LORD LOTERIAS
|8
|Não
|Bolão
|5
|R$35.794,25
|CURITIBA/PR
|LOTERIA ZAGONELL
|7
|Não
|Bolão
|11
|R$23.862,74
|CURITIBA/PR
|LOTERIAS ANA PAULA
|8
|Não
|Bolão
|15
|R$35.794,20
|CURITIBA/PR
|LOTERIAS CAPITAL
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS
|11
|Não
|Simples
|1
|R$71.588,52
|CURITIBA/PR
|LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS
|8
|Não
|Simples
|1
|R$35.794,26
|CURITIBA/PR
|LOTERIAS GIRASSOL
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|LOTERIAS NAPOLI
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|LOTERIAS SAO BRAZ LTDA
|7
|Não
|Bolão
|13
|R$23.862,80
|CURITIBA/PR
|LOTERIAS TREVO DO TARUMA
|7
|Não
|Bolão
|15
|R$23.862,75
|CURITIBA/PR
|LOTERIAS XAXIM
|9
|Não
|Bolão
|16
|R$47.725,60
|CURITIBA/PR
|LOTERIAS XAXIM
|14
|Não
|Bolão
|3
|R$107.382,78
|CURITIBA/PR
|LOTERIAS XAXIM
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|LOTERICA CIDADE
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|LOTERICA CLASSIC LTDA
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|LOTERICA MERCADO MUNICIPAL
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|LOTERICA SANTA FELICIDADE
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|MARECHAL LOTERIAS
|7
|Não
|Bolão
|15
|R$23.862,75
|CURITIBA/PR
|MEGA LOTERIAS
|6
|Não
|Simples
|1
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|MEGA SORTE
|6
|Não
|Bolão
|6
|R$11.931,42
|CURITIBA/PR
|REDE SUL LOTERIAS
|6
|Não
|Bolão
|8
|R$11.931,36
|CURITIBA/PR
|SANTA QUITERIA LOTERIAS
|8
|Não
|Bolão
|27
|R$35.794,17