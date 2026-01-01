QUASE!!!

Mega da Virada 2025: Curitiba em clima de “quase lá” com 50 apostas premiadas na quina

Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 01/01/26 13h05
Imagem mostra três notas de cem reais em cima de uma mesa.
Foto: Depositphotos

Curitiba começou 2026 com motivos de sobra para falar de loteria. O sorteio da Mega da Virada 2025, realizado excepcionalmente na manhã desta quinta-feira (01/01/2026), distribuiu o prêmio histórico de R$ 1,09 bilhão para seis apostas que acertaram as seis dezenas. Mas, na capital paranaense, o destaque ficou para quem bateu na trave: 50 apostas feitas em Curitiba acertaram a quina, levando prêmios relevantes e renovando o debate do tradicional “faltou só uma”.

As dezenas sorteadas foram: 09, 13, 21, 32, 33 e 59.

E quem acertou três números da Mega da Virada ganha algum prêmio?

Quina em Curitiba: 50 apostas premiadas

As 50 apostas curitibanas que acertaram cinco dos seis números vieram de todos os formatos disponíveis na Mega-Sena: apostas simples, bolões e teimosinhas. O valor do prêmio individual varia conforme a modalidade e a quantidade de dezenas apostadas, sendo menor nas cotas (R$ 11 mil) e maior nas apostas individuais com mais números marcados no volante, como uma bolão com 3 participantes que faturou R$ 107 mil ao apostar em um jogo com 14 números.

Mesmo sem o prêmio principal, acertar a quina da Mega da Virada significa entrar em 2026 com dinheiro na conta, o suficiente para quitar dívidas, investir, trocar de carro ou, no mínimo, garantir um ano mais tranquilo.

Capital concentra “quase milionários”

O número expressivo de apostas premiadas reforça a tradição de Curitiba como um dos polos de apostas do país, especialmente em concursos especiais como a Mega da Virada. Casas lotéricas espalhadas por todas as regiões da cidade registraram bilhetes vencedores, mostrando que a sorte passou por bairros diversos — do Centro às regionais.

Mega da Virada não acumula

Como manda a regra, a Mega da Virada não acumula. Quando não há ganhadores na sena, o prêmio desce para a quina. Em 2025, seis apostas cravaram os seis números, mas milhares de brasileiros — incluindo os 50 curitibanos — também comemoraram ao acertar cinco dezenas.

Para quem ficou a um número do bilhão, resta o consolo clássico do apostador: “na próxima vai”.

Detalhamento da Quina da Mega Sena para Curitiba:

CidadeLotéricaNúmeros apostadosTeimosinha?Tipo de apostaCotasPrêmio
CURITIBA/PRALPHA LOTERIAS6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRBOLA UM6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRBRASILIA LOTERIAS7NãoSimples1R$23.862,84
CURITIBA/PRCHAMMA LOTERIAS6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRDUENDE LOTERIAS6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRDUENDE LOTERIAS6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRFEITOSA LOTERIA6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRFENIX LOTERIAS6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRGUAIRA LOTERIAS10NãoBolão22R$59.656,96
CURITIBA/PRIBC – INTERNET BANKING CAIXA6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRIBC – INTERNET BANKING CAIXA6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRIBC – INTERNET BANKING CAIXA6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRIBC – INTERNET BANKING CAIXA6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRIBC – INTERNET BANKING CAIXA6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRITALIA LOTERIAS6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRKI SORTE LOTERIAS6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRLORD LOTERIAS12NãoBolão15R$83.519,85
CURITIBA/PRLORD LOTERIAS8NãoBolão5R$35.794,25
CURITIBA/PRLOTERIA ZAGONELL7NãoBolão11R$23.862,74
CURITIBA/PRLOTERIAS ANA PAULA8NãoBolão15R$35.794,20
CURITIBA/PRLOTERIAS CAPITAL6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRLOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRLOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRLOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRLOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRLOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRLOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRLOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRLOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRLOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRLOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS11NãoSimples1R$71.588,52
CURITIBA/PRLOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRLOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRLOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS8NãoSimples1R$35.794,26
CURITIBA/PRLOTERIAS GIRASSOL6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRLOTERIAS NAPOLI6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRLOTERIAS SAO BRAZ LTDA7NãoBolão13R$23.862,80
CURITIBA/PRLOTERIAS TREVO DO TARUMA7NãoBolão15R$23.862,75
CURITIBA/PRLOTERIAS XAXIM9NãoBolão16R$47.725,60
CURITIBA/PRLOTERIAS XAXIM14NãoBolão3R$107.382,78
CURITIBA/PRLOTERIAS XAXIM6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRLOTERICA CIDADE6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRLOTERICA CLASSIC LTDA6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRLOTERICA MERCADO MUNICIPAL6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRLOTERICA SANTA FELICIDADE6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRMARECHAL LOTERIAS7NãoBolão15R$23.862,75
CURITIBA/PRMEGA LOTERIAS6NãoSimples1R$11.931,42
CURITIBA/PRMEGA SORTE6NãoBolão6R$11.931,42
CURITIBA/PRREDE SUL LOTERIAS6NãoBolão8R$11.931,36
CURITIBA/PRSANTA QUITERIA LOTERIAS8NãoBolão27R$35.794,17
