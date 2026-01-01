Mega da Virada 2025: Curitiba em clima de “quase lá” com 50 apostas premiadas na quina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba começou 2026 com motivos de sobra para falar de loteria. O sorteio da Mega da Virada 2025, realizado excepcionalmente na manhã desta quinta-feira (01/01/2026), distribuiu o prêmio histórico de R$ 1,09 bilhão para seis apostas que acertaram as seis dezenas. Mas, na capital paranaense, o destaque ficou para quem bateu na trave: 50 apostas feitas em Curitiba acertaram a quina, levando prêmios relevantes e renovando o debate do tradicional “faltou só uma”.

As dezenas sorteadas foram: 09, 13, 21, 32, 33 e 59.

E quem acertou três números da Mega da Virada ganha algum prêmio?

Quina em Curitiba: 50 apostas premiadas

As 50 apostas curitibanas que acertaram cinco dos seis números vieram de todos os formatos disponíveis na Mega-Sena: apostas simples, bolões e teimosinhas. O valor do prêmio individual varia conforme a modalidade e a quantidade de dezenas apostadas, sendo menor nas cotas (R$ 11 mil) e maior nas apostas individuais com mais números marcados no volante, como uma bolão com 3 participantes que faturou R$ 107 mil ao apostar em um jogo com 14 números.

Mesmo sem o prêmio principal, acertar a quina da Mega da Virada significa entrar em 2026 com dinheiro na conta, o suficiente para quitar dívidas, investir, trocar de carro ou, no mínimo, garantir um ano mais tranquilo.

Capital concentra “quase milionários”

O número expressivo de apostas premiadas reforça a tradição de Curitiba como um dos polos de apostas do país, especialmente em concursos especiais como a Mega da Virada. Casas lotéricas espalhadas por todas as regiões da cidade registraram bilhetes vencedores, mostrando que a sorte passou por bairros diversos — do Centro às regionais.

Mega da Virada não acumula

Como manda a regra, a Mega da Virada não acumula. Quando não há ganhadores na sena, o prêmio desce para a quina. Em 2025, seis apostas cravaram os seis números, mas milhares de brasileiros — incluindo os 50 curitibanos — também comemoraram ao acertar cinco dezenas.

Para quem ficou a um número do bilhão, resta o consolo clássico do apostador: “na próxima vai”.

Detalhamento da Quina da Mega Sena para Curitiba:

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR ALPHA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR BOLA UM 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR BRASILIA LOTERIAS 7 Não Simples 1 R$23.862,84 CURITIBA/PR CHAMMA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR DUENDE LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR DUENDE LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR FEITOSA LOTERIA 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR FENIX LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR GUAIRA LOTERIAS 10 Não Bolão 22 R$59.656,96 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR ITALIA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR KI SORTE LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR LORD LOTERIAS 12 Não Bolão 15 R$83.519,85 CURITIBA/PR LORD LOTERIAS 8 Não Bolão 5 R$35.794,25 CURITIBA/PR LOTERIA ZAGONELL 7 Não Bolão 11 R$23.862,74 CURITIBA/PR LOTERIAS ANA PAULA 8 Não Bolão 15 R$35.794,20 CURITIBA/PR LOTERIAS CAPITAL 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 11 Não Simples 1 R$71.588,52 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 8 Não Simples 1 R$35.794,26 CURITIBA/PR LOTERIAS GIRASSOL 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR LOTERIAS NAPOLI 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR LOTERIAS SAO BRAZ LTDA 7 Não Bolão 13 R$23.862,80 CURITIBA/PR LOTERIAS TREVO DO TARUMA 7 Não Bolão 15 R$23.862,75 CURITIBA/PR LOTERIAS XAXIM 9 Não Bolão 16 R$47.725,60 CURITIBA/PR LOTERIAS XAXIM 14 Não Bolão 3 R$107.382,78 CURITIBA/PR LOTERIAS XAXIM 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR LOTERICA CIDADE 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR LOTERICA CLASSIC LTDA 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR LOTERICA MERCADO MUNICIPAL 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR LOTERICA SANTA FELICIDADE 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR MARECHAL LOTERIAS 7 Não Bolão 15 R$23.862,75 CURITIBA/PR MEGA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$11.931,42 CURITIBA/PR MEGA SORTE 6 Não Bolão 6 R$11.931,42 CURITIBA/PR REDE SUL LOTERIAS 6 Não Bolão 8 R$11.931,36 CURITIBA/PR SANTA QUITERIA LOTERIAS 8 Não Bolão 27 R$35.794,17