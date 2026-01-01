Mega da Virada 2025: acertar 3 números paga prêmio? Veja valor da quadra e o que é o terno

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Mega da Virada 2025 foi sorteada na manhã desta quinta-feira, 1 de janeiro, com divulgação oficial e consolidação das informações pela manhã de 1º de janeiro de 2026. O concurso especial — o maior da história das loterias brasileiras — pagou um prêmio recorde de R$ 1.091.357.286,52 e reuniu milhões de apostas em todo o país.

Números sorteados

Os números extraídos no sorteio especial foram: 09 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59.

Quem são os ganhadores e como será a premiação?

A Caixa Econômica Federal ainda não divulgou oficialmente o detalhamento final dos ganhadores por faixa de premiação — incluindo a quantidade de acertadores e o valor específico pago para cada grupo — mas as dezenas sorteadas já constam nas listagens preliminares.

Conforme regras oficiais da Mega-Sena e da Mega da Virada, há três faixas de premiação:

Sena – acertar 6 números

– acertar 6 números Quina – acertar 5 números

– acertar 5 números Quadra – acertar 4 números

Perguntas frequentes respondidas

1. Acertar 3 números na Mega da Virada premia?

Não. Segundo as regras oficiais da Mega-Sena, a faixa mínima que recebe prêmio é a quadra (4 acertos).

Ou seja: acertar apenas 3 números (terno) não garante prêmio na Mega da Virada.

Esse critério é consistente com os concursos regulares da Mega-Sena: prêmios existem somente para quem acerta 4 (quadra), 5 (quina) ou 6 (sena) números no volante.

2. Qual é o valor da quadra na Mega da Virada 2025/2026?

O valor da quadra (acerto de 4 números) na Mega da Virada não é fixo e depende da arrecadação total e do número de bilhetes vencedores naquela faixa.

No entanto, com base em estimativas e histórico recente de concursos semelhantes:

A quadra costuma pagar prêmios na casa dos milhares de reais, muitas vezes entre aproximadamente R$ 800 e R$ 1.200 por ganhador.

Para o concurso Mega da Virada 2025, a distribuição oficial de prêmios prevê que:

90% do montante arrecadado vai para a sena;

vai para a sena; 5% vai para a quina ;

; 5% vai para a quadra.

Assim, o valor da quadra no sorteio já realizado será definido pela Caixa com base na quantidade de acertadores nessa faixa.

3. O que significa “terno” na Mega da Virada?

No jargão das loterias, o termo “terno” refere-se a acertar 3 números de um volante de seis.

Na Mega da Virada, o terno não é considerado faixa premiada — isto é, quem acerta 3 dezenas não recebe prêmio oficial pela Caixa.

Essa diferença costuma gerar dúvidas, porque em alguns jogos de loteria de outros países, ou em modalidades paralelas, o acerto de três números pode premiar. No caso da Mega-Sena e de sua versão especial de fim de ano, o prêmio oficial começa apenas na quadra.

Regras gerais da Mega da Virada

A Mega da Virada é um concurso especial da Mega-Sena que:

Não acumula — o prêmio total sempre será distribuído em uma das faixas, mesmo que não haja acertadores na sena;

— o prêmio total sempre será distribuído em uma das faixas, mesmo que não haja acertadores na sena; Permite apostas até o horário limite no dia do sorteio (normalmente até as 20h30);

Tem distribuição de prêmios fixada por regulamento especial (90% para a sena, 5% quina, 5% quadra).

A Mega da Virada 2025 consagrou-se como um dos maiores sorteios da história das loterias brasileiras, com prêmio acima de R$ 1,09 bilhão e dezenas sorteadas que agora estão na mira de milhões de apostadores.

Embora o terno (3 acertos) não premie, apostadores que fizeram a quadra ou quina devem aguardar o detalhamento oficial dos valores pagos em cada faixa pela Caixa nos próximos dias.