Resultado da Mega da Virada 2025: veja números sorteados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A noite de 31 de dezembro de 2025 entrou para a história das loterias no Brasil. A Mega da Virada, sorteio especial da Mega-Sena concurso 2955, tem um prêmio absurdo de R$ 1 bilhão. Não ficou impressionado? E que tal com todos esses zeros?

O prêmio de R$ 1.000.000.000,00 sai de qualquer jeito, mesmo que ninguém acerte as seis dezenas. Neste improvável caso, a bolada será dividida entre os acertadores da quina da Mega, ou seja, cinco dezenas.

O sorteio especial da Mega da Virada acontece às 22h (horário de Brasília), no Espaço Loterias da Caixa. Você confere o resultado em tempo real aqui na Tribuna. Fique ligado!

Resultado Mega da Virada 2025

– A partir das 22h! (clique em F5 no seu teclado para atualizar)

Como resgatar meu prêmio da Mega da Virada?

Se você for um dos ganhadores da Mega da Virada 2025 a recomendação é procurar uma agência bancária da Caixa, com o bilhete em mãos. É prudente, inclusive, preencher o verso do bilhete com seus dados, para garantir sua titularidade do prêmio. Caso o jogo tenha sido pelo site da Caixa, o procedimento de comprovação é um pouco diferente, mas o próprio sistema vai lhe orientar sobre como fazer.

+ Loterias: Confira o resultado das demais loterias desta semana

A mesma regra se aplica para prêmios altos, como os que acertam cinco dezenas. Para prêmios “menores”, é possível fazer a retirada diretamente nas agências lotéricas.