Mega da Virada: prêmio histórico de R$ 1 bilhão aumenta em mais R$ 90 milhões

O maior prêmio da história das loterias brasileiras ficou ainda mais recheado. O valor da Mega da Virada 2025 saltou de R$ 1 bilhão para impressionantes R$ 1,09 bilhão, batendo todos os recordes anteriores.

A Caixa Econômica Federal informou que o sorteio, inicialmente programado para a noite de quarta-feira, precisou ser adiado. A nova data está confirmada para esta quinta-feira, 1° de janeiro, às 10h da manhã. E você acompanha o resultado da Mega da Virada aqui na Tribuna.

O motivo do adiamento foi o volume sem precedentes de apostas registradas nas últimas horas. Os sistemas da CAIXA chegaram a processar 120 mil transações por segundo no canal digital, enquanto as lotéricas físicas registraram 4.745 transações por segundo – números jamais vistos na história dos sorteios.

Expectativa dos apostadores está nas alturas

A expectativa para o resultado era enorme. Inicialmente marcado para as 22h de quarta-feira, o sorteio foi primeiramente adiado para as 23h, e depois remarcado definitivamente para a manhã de hoje.

O movimento intenso nas lotéricas e aplicativos demonstra o interesse nacional pelo prêmio bilionário, que pode transformar completamente a vida do sortudo vencedor – ou vencedores, caso haja mais de um acertador das seis dezenas.

Agora, milhões de brasileiros aguardam ansiosos pelo sorteio que promete começar 2026 de forma extraordinária para alguns poucos afortunados.

