Sorteio da Mega da Virada é adiado para esta quinta (1°)

Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 31/12/25 23h45
Imagem mostra bilhetes da Mega da Virada dispostos em uma mesa.
Foto: Divulgação/Agência BRasil.

O sorteio da Mega da Virada 2025, previsto para acontecer as 22h desta quarta (31), foi adiado pela Caixa. A informação foi confirmada durante a transmissão oficial do sorteio. O prêmio neste ano, após a contabilização de todas as apostas será de R$ 1,09 bilhão.

O grande volume de apostas seria o responsável pelas dificuldades operacionais da Caixa. Segundo a apresentadora, o sistema chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas.

Os globos da sorte vão ser acionados a partir das 10h desta quinta-feira (1°) e você confere o resultado aqui na Tribuna.

