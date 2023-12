Quatro apostas de Curitiba ficaram no quase na Lotofácil 2983 milionária, sorteada na noite desta terça-feira (19). Os apostadores de Curitiba acertaram 14 dos 15 números sorteados e garantiram um prêmio de consolação para este fim de ano. O prêmio máximo, de R$ 1,7 milhão, saiu para três apostas realizadas em Salvador (BA). Campina Grande (PB) e Rio de Janeiro (RJ).

Resultado Lotofácil 2983 milionária: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 15, 19, 23, 24 e 25.

As apostas de Curitiba garantiram um prêmio de consolação de quase R$ 1,9 mil. Nada mal para esta época do ano, não é? As apostas foram realizadas na Loterias Capital, Loterica a Hora da Fortuna e outras duas por meio de canal eletrônico. Confira abaixo o detalhamento das apostas.

CURITIBA/PR LOTERIAS CAPITAL 15 Não Simples 1 R$1.895,05 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.895,05 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.895,05 CURITIBA/PR LOTERICA A HORA DA FORTUNA LTDA ME 15 Não Simples 1 R$1.895,05

Como apostar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00. Já a máxima, com 20 números custa R$ 46,5 mil.

