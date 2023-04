Presidente do Banco do Brasil manda recado aos concurseiros deste domingo

Na véspera do concurso do Banco do Brasil (BB) que será neste domingo (23), a presidente da instituição, Tarciana Paula Gomes Medeiros, publicou uma mensagem de incentivo aos concorrentes a uma vaga de trabalho no BB. Na postagem das redes sociais, a presidente destacou as lembranças de quando fez a mesma prova há 22 anos.

“É dia de prova do Banco do Brasil. E nesse tempo que estou no BB, já dei boas-vindas a muitos colegas que iniciaram aqui uma nova fase da vida. E isso sempre me traz lembranças de quando fiz essa mesma prova há 22 anos”, disse.

A presidente disse que, ao fazer a sua inscrição, foi contar para o seu pai. “Quando me inscrevi, logo fui contar para painho. Ao sair de casa para trabalhar, encontrou nosso vizinho na rua e, orgulhoso, contou a novidade. ‘Isso é o que todo mundo quer, a estabilidade de um bom emprego público, agora, passar é que são elas.’, ouviu de um descrente vizinho”.

Concurso

As inscrições para o concurso puderam ser feitas até fevereiro deste ano. Além da remuneração, o aprovado terá benefícios como participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, auxílio-creche, ajuda alimentação/refeição, auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso à plano de saúde, plano odontológico básico e programas de educação e capacitação.

Leia o restante da postagem da presidente

“A vida seguiu, fui aprovada e painho, radiante, logo quis compartilhar a boa nova. Talvez a vida dura e a falta de perspectivas de um horizonte melhor tenham deixado marcas na alma do vizinho, que respondeu pessimista. “Muita gente passa, mas não é chamada nunca.”

Mas para surpresa desse homem, um dia, meu pai saiu de casa e avisou. “Minha filha foi chamada e já começa a trabalhar na semana que vem.” Ainda não convencido, o vizinho encerrou a conversa com a frase. “Consegue entrar, mas quero ver seguir carreira e crescer dentro da empresa. Ainda mais sendo mulher, nordestina e negra.”

Definitivamente, esse vizinho desconhecia o significado da palavra determinação. Quantas pessoas não são desacreditadas ao longo da vida em tudo o que fazem e precisam provar a si mesmas e ao mundo de que são capazes?

Um xêro e sucesso a todos que vão fazer a prova. Estarei de braços abertos e com um sorriso no rosto para dar as boas-vindas aos nossos novos colegas. E tenham sempre em mente que independente dos seus “vizinhos”, com determinação, vocês vão chegar aonde quiserem. E contem com o BB para isso!”.

