Crossroads promove festa gratuita com sucessos dos anos 2000 neste domingo

Um evento organizado pelo Bar Crossroads, em Curitiba, deve acelerar a nostalgia em quem curte a trilha sonora dos anos 2000. O Thunderstruck Ed. Geração 90/2000 ocorre neste domingo (23), a partir das 15h, e trará várias atrações locais em três palcos especiais que estarão armados para a festa.

Segundo a organização, a entrada é gratuita e haverá um palco externo onde tocam bandas como República Pine. Nos palcos internos têm especial Green Day com a banda Warning relembrando sucessos do grupo norte-americano, como “Basket Case”, “American Idiot” e “Good Riddance”.

Também tem tributo especial ao Blink 182 com o grupo Blink 041 com um repertório com os hits “All the Small Things”, “I Miss You”, “What’s My Age Again?”, “Feeling This”, “Adam’s Song”, entre outros.

O Thunderstruck Ed. Geração 90/2000, promovido em parceria com o We Are Bastards Pub, é praticamente um festival cultural para relembrar os clássicos dos anos 90 e 2000.

O evento também contará com algumas opções gastronômicas, com valoroes a partir de R$15. Destaque também para os rótulos da Bastards Brewery, como o Jean Le Blanc (R$20), uma Witbier, com especiarias como coentro, casca de laranja e capim limão, que dão o tempero picante e cítrico para a opção. O IBU é 15 e o teor alcoólico é de 4,9%; e para as opções da Patagonia – Amber Lager, IPA e Weisse – , disponíveis por R$18.

O Bar Crossroads fica localizado na Avenida Iguaçu, 2304, no bairro Água Verde. Mais informações pelo telefone ou whatsapp (41) 3243-3711 e nas redes sociais oficiais @barcrossroads (Facebook | Instagram).

