Começo de ano e oportunidade para conseguir emprego. O Banco do Brasil abriu inscrições para um concurso público com 153 vagas de escriturário no Paraná. Conforme edital, o salário para as vagas é de R$ 3.622,23. O cargo exige nível médio. Aliás, existem 32 mil vagas para concurso abertas pelo país. Veja!

Os interessados devem se candidatar pela internet, até 23h59 de 24 de fevereiro. A taxaa ser pega é de R$ 50, com possíveis isenções podendo ser solicitadas até esta terça-feira (03). O cargo é dividido nas funções de agente de tecnologia e agente comercial. Do total, 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.

Além da remuneração, o aprovado terá benefícios como participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, auxílio-creche, ajuda alimentação/refeição, auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso à plano de saúde, plano odontológico básico e programas de educação e capacitação.

Provas

O concurso vai ter provas objetivas e prova de redação, previstas para serem aplicadas em 23 de abril. As avaliações terão duração de 5 horas.

No momento da inscrição, o candidato deverá escolher o local onde deseja realizar as etapas. A decisão será utilizada automaticamente para classificação e contratação.