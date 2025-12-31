Prêmio de R$ 1 bilhão da Mega da Virada cria fila virtual no site das loterias

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Hoje é dia da Mega da Virada. O sorteio especial da Mega-Sena vai pagar um prêmio de R$ 1 bilhão, o maior da história. A procura pelas apostas tem feito os brasileiros lotarem as lotéricas que estão de portas abertas e também está congestionando o site das Loterias Online, da Caixa.

Tentamos acessar por volta das 15h30 e a espera estava estimada em 11 minutos. Ainda dá tempo! Saiba como apostar na Mega da Virada 2025 pela internet

Veja a lista das matérias em destaque sobre a Mega da Virada

>>> Mega da Virada 2025: veja os números que mais saem e os que nunca foram sorteados

>>> Mega da Virada 2025: como apostar online e quanto custa; prêmio é de R$ 1 bilhão

>>> Mega da Virada: golpistas criam sites falsos de apostas e Caixa faz alerta

>>> Mega da Virada 2025: veja os números que mais saem e os que nunca foram sorteados

>>>Mega da Virada: quais números já foram sorteados e os que nunca saíram