Ainda dá tempo! Saiba como apostar na Mega da Virada 2025 pela internet

Com sorteio marcado para as 22h desta quarta-feira (31/12), quem deixou para apostar na Mega da Virada 2025 na última hora ainda tem tempo. As apostas podem ser feitas até as 20h e não exigem ida a uma casa lotérica. É possível jogar pela internet, de forma prática e segura, usando o site ou o aplicativo oficial da Loterias Caixa.

Qualquer pessoa maior de 18 anos, com CPF válido, pode se cadastrar no portal ou no aplicativo, disponível para celulares com sistema Android e iOS. Clientes da Caixa também conseguem apostar diretamente pelo Internet Banking.

No caso do aplicativo, há uma exigência importante: o apostador precisa estar em território nacional. Isso acontece porque o sistema utiliza a geolocalização do dispositivo, liberando as apostas apenas dentro do Brasil.

Caso a aposta vencedora seja registrada por meio dos canais digitais, o prêmio só poderá ser resgatado pelo titular do CPF cadastrado ou por um procurador legalmente autorizado. O pagamento pode ser feito em casas lotéricas, agências da Caixa ou via Mercado Pago, conforme o valor.

COMO APOSTAR NA MEGA DA VIRADA?

Aplicativo

Antes de tudo, é necessário baixar o aplicativo Loterias Caixa. Após a instalação, o usuário deve fazer login ou criar uma conta. Em períodos de alta demanda, como na Mega da Virada, pode haver fila virtual para acesso.

Na tela inicial, o sorteio da Mega da Virada aparece em destaque. Ao clicar em “Aposte”, o jogador escolhe seus números e define a quantidade de jogos. Também é possível utilizar a opção “Completar”, que seleciona números de forma automática, ou a “Teimosinha”, que repete a mesma aposta em concursos futuros.

Depois de escolher os números, basta adicionar a aposta ao carrinho e efetuar o pagamento por Pix ou cartão. Após a confirmação, o jogo fica registrado na aba “Minhas compras”.

O aplicativo também permite a compra de cotas de bolões oficiais. Na opção “Compre seu Bolão”, o usuário pode filtrar valores mínimos e máximos, escolher a quantidade de números e até selecionar bolões disponíveis em diferentes cidades.

Site

Outra opção é acessar o site oficial das Loterias Caixa. Após fazer login ou criar um cadastro, basta selecionar a Mega da Virada e preencher o volante virtual com os números desejados. O sistema também oferece a opção de escolha automática (Surpresinha) ou participação em bolões.

Depois de definir a aposta, é preciso acessar o carrinho, revisar os dados e concluir o pagamento via cartão de crédito ou Pix.

A Mega da Virada 2025 promete o maior prêmio da história, estimado em R$ 1 bilhão, e não acumula: se ninguém acertar as seis dezenas, o valor é dividido entre os acertadores da faixa seguinte.

