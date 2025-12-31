R$ 1 bilhão em jogo: Mega da Virada entra na reta final das apostas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Estamos na contagem regressiva para o maior prêmio das loterias brasileiras! Os sonhadores de plantão têm apenas até às 20h da próxima quarta-feira (31) para embarcar nessa nave maluca de esperança que é a Mega da Virada. E olha que o prêmio deste ano é de tirar o fôlego: R$ 1 bilhão, o maior da história! Uma verdadeira Disney dos apostadores.

Aliás, este concurso especial que acontece sempre na última noite do ano já virou tradição entre os brasileiros. Vale lembrar que as apostas podem ser feitas em mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país, pelo portal da Caixa e pelo aplicativo de loterias. Os clientes do banco também podem apostar pelo internet banking, sem precisar enfrentar filas.

Quanto custa jogar na Mega da Virada?

O sorteio vai rolar às 22h, com divulgação aqui na Tribuna. Ah, para fazer uma aposta simples, aquela com seis números, você precisa desembolsar R$ 6. Não é muito para quem sonha em começar 2026 como bilionário, não é mesmo?

Uma característica especial da Mega da Virada é que ela não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio desce para a segunda faixa, dos que acertaram cinco números, e assim por diante. Desde a primeira edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 130 apostas que cravaram as seis dezenas.

Mas atenção, meus amigos! A Caixa soltou um alerta importante na semana passada sobre sites falsos que estão por aí simulando o portal Loterias Online. O único site oficial para fazer suas apostas, inclusive da Mega da Virada, é o da Caixa. Além de não registrarem as apostas, esses falsários podem roubar seus dados pessoais e seu dinheiro. Nada de cair nessa roubada!

Então é isso: organize seu bolão com os amigos, escolha seus números da sorte e boa sorte! Quem sabe 2026 não começa com você milionário?

