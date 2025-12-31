Mega da Virada 2025: veja os números que mais saem e os que nunca foram sorteados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O prêmio histórico de R$ 1 bilhão da Mega da Virada será sorteado às 22h desta quarta-feira (31/12). Mesmo para quem deixou tudo para a última hora, ainda dá tempo de participar: as apostas podem ser feitas até às 20h, pelo aplicativo ou no site da Caixa.

Além de escolher números baseados em datas de aniversário, placas de carro ou combinações “da sorte”, muitos apostadores recorrem às estatísticas dos concursos anteriores em busca de alguma vantagem, ainda que a probabilidade seja a mesma para todos.

Desde a criação da Mega da Virada, há 16 anos, o número 10 é o que mais apareceu nos sorteios, tendo sido premiado cinco vezes. Logo atrás vêm os números 05 e 33, que já saíram quatro vezes cada. Confira os números que mais saíram abaixo:

10 – cinco vezes

– cinco vezes 05 e 33 – quatro vezes cada

– quatro vezes cada 03, 20, 34, 36, 41, 56 e 58 – três vezes cada

Apesar das estatísticas, o último sorteio mostrou que tudo pode mudar. Em 2024, nenhuma dessas dezenas apareceu. Os números sorteados foram 01, 17, 19, 29, 50 e 57. Já em 2023, a combinação vencedora foi 24, 56, 33, 48, 21 e 41.

Quais números nunca saíram na Mega da Virada?

Mesmo após 16 edições, algumas dezenas jamais foram sorteadas na Mega da Virada. São elas: 7, 8, 9, 13, 26, 28, 39, 44, 54 e 60.

Ainda assim, vale lembrar: todas as dezenas têm exatamente a mesma chance de serem sorteadas, independentemente de já terem aparecido ou não em edições anteriores. Estatística não influencia o próximo resultado e a sorte continua sendo o fator decisivo.

