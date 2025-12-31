Mega da Virada: apostas terminam às 20h; veja onde jogar e o horário do sorteio

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Apostadores de plantão e de primeira viagem têm só até as 20h desta quarta-feira (31) para garantir a fezinha no maior prêmio das loterias nacionais. A Mega da Virada, essa verdadeira “Maria Fumaça” da sorte que não acumula para a próxima estação, fecha suas catracas pontualmente às 20h do último dia do ano. O sorteio está acumulado em R$ 1 bilhão e o resultado da Mega da Virada você acompanha aqui na Tribuna.

E olha, não adianta chorar depois! Quando o relógio bater esse horário, o sistema trava automaticamente e aí só resta torcer ou afogar as mágoas num boteco. Aliás, vale lembrar que o jogo pode ser feito sem sair de casa, para quem não quer enfrentar as filas nas lotéricas. Você sabe quais são os números que mais saíram? Veja aqui!

A caçada pelos milhões pode ser feita de várias formas: pelo Portal Loterias Online, pelo aplicativo Loterias CAIXA (disponível tanto para quem usa iOS quanto Android), pelo Internet Banking da CAIXA (exclusivo para clientes do banco) ou, para os mais tradicionais, nas mais de 13 mil unidades lotéricas espalhadas pelo Brasil.

Para quem não quer complicação, a aposta simples, aquela mais raiz mesmo, sai por R$ 6 e dá direito a escolher seis números.

Que horas é o Sorteio da Mega da Virada?

A grande festa da sorte começa logo depois que as apostas se encerram. O sorteio da Mega da Virada acontece tradicionalmente a partir das 20h desta quarta-feira (31), no horário de Brasília. É aquele momento em que o Brasil inteiro para para ver as bolinhas rolando, como se fosse a final de um campeonato.

O evento é comandado pela CAIXA e costuma ser transmitido ao vivo pelos canais oficiais e pelas principais emissoras de TV. É o momento em que milhões de brasileiros ficam com o coração na mão, o bilhete na outra, e a esperança de mudar de vida.

Quando sai o resultado da Mega da Virada?

Para os ansiosos de plantão, o resultado cai logo depois do sorteio, geralmente poucos minutos após as 20h. As dezenas premiadas aparecem rapidinho nos canais oficiais da CAIXA – site, aplicativo e nas próprias casas lotéricas.

O DNA deste concurso especial tem uma característica única: a Mega da Virada não acumula! Isso mesmo, se ninguém acertar as seis dezenas (o que é bem difícil, convenhamos), o prêmio desce para a turma que acertou cinco números, e assim por diante. Ou seja, alguém vai levar essa bolada para casa, nem que seja dividindo com outros sortudos.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉